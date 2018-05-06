СК начал проверку по факту обнаружения тела 16-летнего зацепера на крыше электропоезда в депо «Нахабино»

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя управления Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Елена Марковская.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России организована доследственная проверка по факту обнаружения тела несовершеннолетнего зацепера на крыше электропоезда в депо «Нахабино». По предварительным данным, сегодня, примерно в 01:30, локомотивная бригада при осмотре скоростного электропоезда по прибытию в депо «Нахабино», обнаружила тело подростка 2002 г. рождения на крыше межвагонного пространства. При осмотре у пострадавшего обнаружено специальное снаряжение и видеокамера», — сообщила Е. Марковская.

Она уточнила, что в настоящее время следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление в очередной раз призывает родителей и законных представителей несовершеннолетних, учителей и педагогов быть внимательнее к времяпрепровождению детей, отслеживать места их отдыха и игр, регулярно проводить с детьми профилактические беседы о правилах поведения и мерах безопасности на железной дороге и железнодорожном транспорте, о том, какая опасность подстерегает детей на объектах транспорта и к каким печальным последствиям могут привести игры на железной дороге», — заключила Е. Марковская.