В Самару привезут 1000 кв. м газона из Словакии

— Покрытие доставят в город перед чемпионатом мира по футболу, — пояснили в Россельхознадзоре. — Его вырастили в питомнике недалеко от Братиславы

Площадь газона — 1000 квадратных метров. Доставкой займется ООО «Лотос-2018».

Где именно уложат новый газон, неизвестно. Однако в Россельхознадзоре сообщили, что каждую партию будут проверять специалисты до посадки и после.