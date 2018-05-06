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В Самару привезут 1000 кв. м газона из Словакии
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В Самару привезут 1000 кв. м газона из Словакии 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Управление Россельхознадзора по Самарской области дало разрешение на ввоз рулонного газона из Словакии. Об этом сообщили представители ведомства.
— Покрытие доставят в город перед чемпионатом мира по футболу, — пояснили в Россельхознадзоре. — Его вырастили в питомнике недалеко от Братиславы.
Площадь газона — 1000 квадратных метров. Доставкой займется ООО «Лотос-2018».
Где именно уложат новый газон, неизвестно. Однако в Россельхознадзоре сообщили, что каждую партию будут проверять специалисты до посадки и после.
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