В Самару привезут 1000 кв. м газона из Словакии 

Управление Россельхознадзора по Самарской области дало разрешение на ввоз рулонного газона из Словакии. Об этом сообщили представители ведомства.
— Покрытие доставят в город перед чемпионатом мира по футболу, — пояснили в Россельхознадзоре. — Его вырастили в питомнике недалеко от Братиславы.
Площадь газона — 1000 квадратных метров. Доставкой займется ООО «Лотос-2018».
Где именно уложат новый газон, неизвестно. Однако в Россельхознадзоре сообщили, что каждую партию будут проверять специалисты до посадки и после.