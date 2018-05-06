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Оператор онлайн-записи к врачам пожаловался на Минздрав в Верховный суд
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Оператор онлайн-записи к врачам пожаловался на Минздрав в Верховный суд 

BFM.RU 28 минут назад
Фото: Реальное время
ФГБУ НИИ «Восход», являющаяся структурой Минкомсвязи, обратилась с жалобой в Верховный суд по делу против Минздрава. Об этом пишет РБК.
В компании утверждают, что Минздрав не оплатил ее услуги в 2016 году на сумму более 90 млн рублей. НИИ «Восход» разрабатывает для государства программное обеспечение для обработки данных. Среди услуг компании — работа компьютеров в больницах, электронные картотеки и онлайн-запись к врачу. До этого НИИ «Восход» проиграл иски в трех инстанциях и 3 мая подал жалобу в Верховный суд. Кассационная жалоба зарегистрирована и передана на изучение судье Верховного суда Олегу Шилохвосту. Жалоба также появилась в картотеке арбитражных дел.
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