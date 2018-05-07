Злостный нарушитель сбил школьницу на переходе в Пятигорске 

Водитель «ВАЗ — 2107» сбил школьницу на пешеходном переходе в Пятигорске 6 мая, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Девочка попала под машину на проспекте Калинина, когда переходила дорогу по зебре на переходе без светофора. С травмой головы и переломом бедра её доставили в больницу Пятигорска.
Водитель «ВАЗ — 2107», юноша 18 лет из КБР, за рулём меньше года. За это время его привлекали к административной ответственности больше 10 раз. Штрафы он не оплачивал и страховой полис с собой не брал. Полиция проводит проверку.