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Злостный нарушитель сбил школьницу на переходе в Пятигорске
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Злостный нарушитель сбил школьницу на переходе в Пятигорске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Водитель «ВАЗ — 2107» сбил школьницу на пешеходном переходе в Пятигорске 6 мая, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Девочка попала под машину на проспекте Калинина, когда переходила дорогу по зебре на переходе без светофора. С травмой головы и переломом бедра её доставили в больницу Пятигорска.
Водитель «ВАЗ — 2107», юноша 18 лет из КБР, за рулём меньше года. За это время его привлекали к административной ответственности больше 10 раз. Штрафы он не оплачивал и страховой полис с собой не брал. Полиция проводит проверку.
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