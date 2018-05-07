Злостный нарушитель сбил школьницу на переходе в Пятигорске

Водитель «ВАЗ — 2107» сбил школьницу на пешеходном переходе в Пятигорске 6 мая, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Девочка попала под машину на проспекте Калинина, когда переходила дорогу по зебре на переходе без светофора. С травмой головы и переломом бедра её доставили в больницу Пятигорска.