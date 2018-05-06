После матча «Крылья Советов» — «Кубань» болельщиков со стадиона развезут на шаттлах

От 1 и 2 входных ворот через центральную аллею можно будет пройти на посадку в автобусы и трамваи-шаттлы следующих маршрутов:

Трамвай-шаттл S5, следует от трамвайного кольца по ул. Ново-садовая до жд вокзала.

Автобус-шаттл S1 cледует по Моск.шоссе через ж/д вокзал до площади Революции.

Автобус-шаттл S7 следует по ул. Ново-Cадовой до Самарской площади.

Кроме этого от 1 входных ворот через подземный переход можно будет пройти на северную парковку на посадку в автобусы-шаттлы следующих маршрутов:

Автобус-шаттл S3 следует по Моск.шоссе и ул. Аврора до ТЦ Амбар.

Автобус-шаттл S2к следует до ТЦ Мега

Автобус-шаттл S2 следует по ул. Ново-Cадовой по Самарской площади.