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После матча «Крылья Советов» — «Кубань» болельщиков со стадиона развезут на шаттлах
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После матча «Крылья Советов» — «Кубань» болельщиков со стадиона развезут на шаттлах 

Волга Ньюс 43 минуты назад
Фото: Волга Ньюс
От 1 и 2 входных ворот через центральную аллею можно будет пройти на посадку в автобусы и трамваи-шаттлы следующих маршрутов:
Трамвай-шаттл S5, следует от трамвайного кольца по ул. Ново-садовая до жд вокзала.
Автобус-шаттл S1 cледует по Моск.шоссе через ж/д вокзал до площади Революции.
Автобус-шаттл S7 следует по ул. Ново-Cадовой до Самарской площади.
Кроме этого от 1 входных ворот через подземный переход можно будет пройти на северную парковку на посадку в автобусы-шаттлы следующих маршрутов:
Автобус-шаттл S3 следует по Моск.шоссе и ул. Аврора до ТЦ Амбар.
Автобус-шаттл S2к следует до ТЦ Мега
Автобус-шаттл S2 следует по ул. Ново-Cадовой по Самарской площади.
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