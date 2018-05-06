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Медиа-менеджер из Омска может возглавить управление по СМИ администрации Псковской области
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Медиа-менеджер из Омска может возглавить управление по СМИ администрации Псковской области 

Псковская губерния 51 минуту назад
Гендиректор ГТРК «Омск» («12 канал») Александр Малькевич отправится в Псковскую область, где будет заниматься информационной политикой врио губернатора Михаила Ведерникова, утверждает телеграм-канал Oxxxy_mer_omsk, на который ссылаются региональные СМИ. По данным местных изданий, Малькевич уже написал заявление об увольнении «по собственному желанию», затем его уволили. Он был главой «12 канала» с 2014 года. Отметим, в 2013 году Малькевич работал на Кавказе. Тогда он вместе с единомышленниками создал Центр современной кавказской политики (ЦСКП «Кавказ»), а спустя несколько месяцев после его основания провели в Пятигорске Первый Форум СМИ Северного Кавказа. Аналогичный форум Михаил Ведерников хочет провести летом в Псковской области. С 2012 года Ведерников был заместителем полпреда президента РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, когда, вероятно, и познакомился с Малькевичем. Напомним, несколько дней назад руководитель управления по массовым коммуникациям и связям с общественностью администрации Псковской области Юрий Колесников попал в очередной медиа-скандал: после жалобы жителей Псковской области на отсутствие мобильной связи на сайте Ведерников.рф он предложил им воспользоваться таксофоном. Ранее Колесников на сайте Турчак.ру объяснял одному из жителей региона, что он написал сообщение с ошибками, не ответив на заданный вопрос.
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