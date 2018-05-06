\"Кровь за кровь\": как партизаны поступали с пленными немцами

Война полумер не знает. Любой народ, на свободу которого посягнули, будет мстить своим захватчикам за зверства врага. И месть эта будет жестокой. Кровь за кровь — таков девиз партизанской войны. [С-BLOCK]

Постоянные облавы, проводимые фашистами, вынуждали партизан постоянно менять места дислокации, и водить с собой пленных не было возможности.

Взятые в плен могли сбежать и выдать отряд немцам. Организовывать охрану для них тоже было проблематично, ведь для ведения боя или налетов важен был каждый боец. Партизаны должны быть мобильными и двигаться быстро и бесшумно, а пленные, особенно раненные, создавали серьезное препятствие для этого.

Писатель Н. Шеремет в своей докладной записке Никите Сергеевичу Хрущеву, секретарю ЦК КП (б) У, в 1943 году писал: «Немцев партизаны до одного на месте уничтожают. Других национальностей часть убивают, а некоторых отпускают на волю, чтобы рассказал правду про партизан. Полицейских, которые с оружием в руках переходят на нашу сторону, партизаны прощают и дают возможность смыть с себя пятно в честном бою. Значительная часть из перебежчиков проявили себя образцовыми партизанами и уже имеют награды». [С-BLOCK]

Условно партизан можно разделить на организованных и стихийных. Отряды первых состояли из членов партии и комсомола, сознательно ушедших в подполье. К ним же можно отнести и солдат, офицеров, в задачи которых входило ведение диверсионной и разведывательной работы, подготовки к наступлению армии. Здесь царила строгая дисциплина, соблюдалась субординация и отношение к пленным было относительно гуманное.

Дикие партизанские отряды состояли из тех, кто бежал от фашистов из разграбленных сел и деревень. Такие формирования включали в себя небольшое количество людей. Их целью было выживание любой ценой. Именно в таких отрядах наблюдалось особо жестокое отношение к пленным.

В той же докладной записке Шеремета говорится: «Полицейских, старост, бургомистров, которые сопротивляются, партизаны перед тем, как расстрелять, хорошо „проучат“. Особенно жестокостью отличились партизаны Федорова. Я был свидетелем, как полицаев били до крови, резали ножами, поджигали на голове волосы, привязывали за ноги и на аркане конем волочили по лесу, обваривали горячим чаем, резали половые органы. В отрядах Ковпака не пытают врагов так, как у Федорова — раза два какой-то партизан даст по морде полицаю, пустит юшку из носа, а потом расстреляет». [С-BLOCK]

Свою особую жестокость партизаны мотивировали местью за убитых родственников и знакомых. Они считали, что расстрел — недостаточно легкое наказание для тех, кто осмелился предать свой народ. Это чувство ненависти и желание отомстить вполне оправдано, если знать, что немцы и те, кто добровольно перешел на службу к нацистам, творили на захваченных территориях.

Типичным примером жестокого обращения с пленными является случай, произошедший в деревне Курилово. Партизаны зашли в нее, когда полицейские были на задании. Нацисты, вернувшись, узнали о том, что деревню посетили «народные мстители», и сразу отправились в погоню. Партизан не удалось застать врасплох. Грамотно организованная засада позволила им одержать победу и захватить некоторых полицаев. Партизаны заставляли их бегать по заминированному полю до тех пор, пока последний из них не погиб, подорвавшись на мине.

Нередко бывали случаи, когда даже в организованных партизанских отрядах царило жестокое обращение с пленными. В дневнике Г. Балицкого, командира партизанского отряда им. Сталина, записано: «В штабе соединения „крестил“ одного шпиона, которого привели рано утром. После моего „крещения“ сбежавшиеся партизаны палками уничтожили эту сволочь, били, толкали, дубинками и даже обливали кипятком. Перед обедом с комиссаром ходил в соединение Мельника с целью достать две пары подошв для сапог. Подошву достал, но в это время привели бургомистра (верного слугу немцев). Вечером его привели в штаб соединения, здесь его докончила партизанская рука. Били этого мерзавца кто чем мог, кроме этого поливали кипятком». [С-BLOCK]

В своей книге «Лесные солдаты» историк Владимир Спиридоненков рассказывает об использовании партизанами пленных для устрашения жителей. Типичный пример такой методы — случай, произошедший в одной из деревень Долгосельчанского сельсовета. Здесь партизаны захватили в плен группу фашистов и их прихвостней. Пленных расстреляли, но этим не ограничились.

На санях, которые были взяты в качестве трофея, установили виселицы, на которых подвесили трупы. У покойников отрезали детородные органы и привязали их к мордам лошадей. Животным под хвостами намазали горчицей. Обезумевшие от боли лошади пронеслись галопом по всему поселку Идрица . После этого акта устрашения среди местных жителей больше не наблюдалось желающих пойти на службу к нацистам. Более того, многие стали проситься принять их добровольцами в партизанский отряд.

В той же книге упоминается случай, когда в поселке Глуша партизаны захватили в плен 23 полицая — целую казарму. Вести колонну в лес оказалось слишком опасно — на ее след вышли фашистские самолеты и стали сбрасывать бомбы. Тогда партизаны сообщили немцам, что поведут с собой только половину, и заперли их всех в сарае, где были поленья. Полицаи стали убивать друг друга, а оставшихся в живых добили сами партизаны. Такие случаи заставляли тех, кто раздумывал переметнуться, пересмотреть свое решение. И благодаря этой жестокости было спасено множество других жизней.

Какими бы ни казались бесчеловечными все эти случаи, они были вызваны суровыми военными реалиями и не идут ни в какое сравнение со зверствами фашистов.