В Волгограде с сегодняшнего вечера закроют несколько дорог в центре города

Легкоатлетическая эстафета «Марафон победы» и генеральная репетиция парада перекроют несколько дорог в центре Волгограда

— Набережная 62-й Армии и Нулевая Продольная магистраль от улицы Комсомольской до Маршала Крылова станет пешеходной сегодня в 20:00, — уточнили в пресс-службе мэрии. — Проехать по рокадной дороге автомобилисты смогут завтра в 17:00.

Менять свой маршрут придется водителям, которые ездят по дороге на паромную переправу от Первой Продольной до набережной 62-й Армии. Почти на сутки закрытой окажется и улица 7-й Гвардейской в границах набережной 62-й Армии до улицы Советской.

— Водители смогут проехать по Первой Продольной, улицам Советской, Комсомольской, набережной 62-й Армии, — добавили в администрации.

С 7:00 до 15:00 водителей не пустят на площадь Павших Борцов и улицу Мира в границах Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической и Первой Продольной.

— Дороги будут перекрыты из-за генеральной репетиции парада на главной площади города, — рассказали в мэрии. — Автомобилистов отправят на Первую Продольную, улицы Краснознаменскую, Коммунистическую и набережную 62-й Армии.