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В Волгограде с сегодняшнего вечера закроют несколько дорог в центре города
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В Волгограде с сегодняшнего вечера закроют несколько дорог в центре города 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Легкоатлетическая эстафета «Марафон победы» и генеральная репетиция парада перекроют несколько дорог в центре Волгограда.
— Набережная 62-й Армии и Нулевая Продольная магистраль от улицы Комсомольской до Маршала Крылова станет пешеходной сегодня в 20:00, — уточнили в пресс-службе мэрии. — Проехать по рокадной дороге автомобилисты смогут завтра в 17:00.
Менять свой маршрут придется водителям, которые ездят по дороге на паромную переправу от Первой Продольной до набережной 62-й Армии. Почти на сутки закрытой окажется и улица 7-й Гвардейской в границах набережной 62-й Армии до улицы Советской.
— Водители смогут проехать по Первой Продольной, улицам Советской, Комсомольской, набережной 62-й Армии, — добавили в администрации.
С 7:00 до 15:00 водителей не пустят на площадь Павших Борцов и улицу Мира в границах Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической и Первой Продольной.
— Дороги будут перекрыты из-за генеральной репетиции парада на главной площади города, — рассказали в мэрии. — Автомобилистов отправят на Первую Продольную, улицы Краснознаменскую, Коммунистическую и набережную 62-й Армии.
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