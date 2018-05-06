Из-за эстафеты в центре Волгограда перекроют дороги

В центре Волгограда из-за проведения легкоатлетической эстафеты закроют ряд дорог.

Как сообщает РИА34, спортивное мероприятие пройдет завтра, 7 мая. Готовиться к нему начнут накануне, поэтому ограничения вводятся уже сегодня.

— С восьми часов вечера 6 мая до пяти часов вечера 7 мая будут закрыты для движения всех видом транспорта улицы:

Набережная 62-й Армии и Нулевая Продольная от улицы Комсомольской до улицы маршала Крылова. Также закроют дорогу на паромную переправу от проспекта Ленина до набережной 62-й Армии. Кроме того, перекроют 7-ю Гвардейскую от набережной 62-й Армии до улицы Советской.

Автовладельцам закрытые участки можно буде объехать по улицам Советской, Комсомольской, Набережной 62-й Армии и проспекту Ленина.