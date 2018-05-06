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Серфер оседлал волну высотой с шестиэтажный дом
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Серфер оседлал волну высотой с шестиэтажный дом 

Рамблер 53 минуты назад
Серфер из Бразилии попал в Книгу рекордов Гиннесса. Ему удалось прокатиться на волне высотой с шестиэтажный дом. Уникальный трюк Родриго Кокса провернул еще в ноябре прошлого года у берегов Португалии, но слава настигла его только сейчас.
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