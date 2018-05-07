На гребне волны: установлен новый мировой рекорд в сёрфинге

Бразильский серфёр Родриго Кокса (Rodrigo Koxa) установил новый мировой рекорд на 80-футовой волне. В переводе на метрическую систему высота гребня составила 28 метров.

В прошедшие выходные проходила премерия премию Quiksilver XXL Biggest Wave Award, которая подвела итоги мировых рекордов на волнах. Безбашенный 38-летний спортсмен получил за своё достижением главный приз за то, что 8 ноября прошлого года поймал волну высотой 24,38 метра.

Рекорд был установлен на пляже Прая-ду-Норти в португальском Назаре, известный своими гигантскими волнами из Атлантики. Как сообщает портал Itboat, достижение зарегистрировали судьи Мировой лиги серфинга (WSL) во время проходивших там соревнований Но только сейчас рекорд был официально подтвержден и занесен в Книгу Рекордов Гиннесса.

«Я всю жизнь занимаюсь серфингом на больших волнах. Я приобрел огромный опыт в 2014 году, когда чуть не умер в Назаре. Четыре месяца меня мучали кошмары, я не занимался серфингом — боялся, но моя жена помогала мне психологически. Я очень счастлив сейчас. Это лучший день в моей жизни»,

— прокомментировал трудность сёрфинга Кокса.

Он на 61 сантиметр улучшил предыдущий мировой рекорд, установленый американцем Гарретом Макнамара (Garrett McNamara).

Видео с Родригой Коксой:

В этом ролике представлена краткая история мировых рекордов сёрфинга: