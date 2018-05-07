Сыновьям героев войны из Татарстана спустя 70 лет передадут боевые ордена

САМАРА , 7 мая — РИА Новости . Сыновьям участников Великой Отечественной войны из Татарстана спустя 70 лет передадут заслуженные боевые ордена, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Военным комиссариатом республики Татарстан проведена работа по восстановлению удостоверений к трем боевым орденам, которые в годы войны не были вручены участникам Великой Отечественной войны. Удостоверения за подписью президента России будут 8 мая переданы их родственникам", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, удостоверение к ордену Александра Невского от 1944 года, который был учрежден в июле 1942 года и вручался только офицерам, будет передано сыну младшего лейтенанта С. З. Закирова (1923-1981 годы). Удостоверение к ордену Красной Звезды от 1944 года, который вручался за военный подвиг, будет передано сыну сержанта В. Н. Нургатина (1925-1988 годы). Удостоверение к ордену Славы III степени от 1945 года, которым награждались только военнослужащие рядового и сержантского состава за проявленные в боях личное мужество, бесстрашие и храбрость, будет передано сыну красноармейца Ф. И. Исмагилова (1916-1998 годы).

Отмечается, что кадровые органы Центрального военного округа продолжают поиск военнослужащих, которым по тем или иным причинам не были вручены заслуженные награды. В 2017 году 14 ветеранов получили фронтовые ордена и медали, еще 182 награды переданы родственникам солдат и офицеров Великой Отечественной войны, не доживших до этого дня. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает электронный ресурс «Подвиг народа» на сайте Минобороны России.