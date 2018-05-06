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Победителем гусиных бегов в Олонце стала птица по кличке Гоша
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Победителем гусиных бегов в Олонце стала птица по кличке Гоша 

Карельские вести 58 минут назад
Фото: Карельские вести
В старинном карельского городе прошел экологический фестиваль «Олония — гусиная столица».
Традиционный экологический фестиваль «Олония — гусиная столица» прошел вчера, в субботу 5 мая, в Олонце, сообщает пресс-служба карельской столицы.
Каждый год количество участников праздника растет, а его программа становится все более насыщенной. По традиции главное и зрелищное мероприятие фестиваля — соревнования «Гусиные бега». Домашние гуси совершают забеги вместе со своими хозяевами. Самой быстрой птице достается не только приз, но и всенародная слава. В этом году победителем состязаний стал гусь по имени Гоша.
В течение дня на фестивале работала большая сельскохозяйственная ярмарка, ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, прошли мастер-классы, «Веселые старты» среди команд общеобразовательных учреждений города и района, конкурсы, концерты. Гости фестиваля могли также принять участие в весеннем флешмобе от Карельского Морозца Паккайне. А сегодня у олончан еще один ежегодный водный праздник — «Гонки на Олонке».
«Гусиной столицей» Олонец называют не случайно. В весенние дни Олонецкая равнина у пернатых пользуется особой популярностью: на местных полях они ежегодно отдыхают и кормятся по пути на север, в тундру. За весну в Олонец прилетает до полутора миллионов гусей. Подавляющее большинство птиц относятся к двум видам — серый гусь и гусь-гуменник. Всего же учёные насчитали здесь более 100 видов особей.
О крупнейшей орнитологической стоянке стало известно в Европе. Ею заинтересовались Балтийский фонд природы, Всемирный фонд дикой природы, Всемирный союз охраны природы. Они и выступили с предложением объявить Олонец «гусиной столицей». А с 2001 года в районе стал проводиться гусиный фестиваль.
Фото с gov.karelia.ru  По материалам: ptzgovorit.ru
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