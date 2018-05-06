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Борьба с киосками: на Галактионовской техника снесла торговый павильон
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Борьба с киосками: на Галактионовской техника снесла торговый павильон 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре рабочие разобрали торговый павильон, который установили в Ленинском районе. К демонтажу киоска приступили по решению суда в конце апреля.
Для безопасности место сноса оцепили
— Чтобы убрать постройку, потребовалась помощь строительной техники, — рассказали в УФССП по Самарской области. — Киоск стоял рядом с остановкой общественного транспорта и детской площадкой.
Экскаватор постепенно разбирал павильон
В ближайшее время с улиц Самары уберут еще несколько торговых точек. В первую очередь от павильонов очистят туристические и экскурсионные маршруты к ЧМ-2018.
В середине марта ларьки убрали с пересечения Мичурина и Клинической. Местные жители здесь покупали готовые обеды, сладости и обувь. Самым резонансным процессом стала тяжба мэрии с владельцами рынка на перекрестке Аэродромной и Авроры. А павильон напротив больницы Пирогова около 7 лет стоял незаконно. В конце апреля владельцев навестили судебные приставы и потребовали закрыть магазин. 1 мая от постройки разобрали одну стену.
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