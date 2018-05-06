Борьба с киосками: на Галактионовской техника снесла торговый павильон

Самаре рабочие разобрали торговый павильон, который установили в Ленинском районе. К демонтажу киоска приступили по решению суда в конце апреля.

Для безопасности место сноса оцепили

— Чтобы убрать постройку, потребовалась помощь строительной техники, — рассказали в УФССП по Самарской области . — Киоск стоял рядом с остановкой общественного транспорта и детской площадкой.

Экскаватор постепенно разбирал павильон

В ближайшее время с улиц Самары уберут еще несколько торговых точек. В первую очередь от павильонов очистят туристические и экскурсионные маршруты к ЧМ-2018.

В середине марта ларьки убрали с пересечения Мичурина и Клинической. Местные жители здесь покупали готовые обеды, сладости и обувь. Самым резонансным процессом стала тяжба мэрии с владельцами рынка на перекрестке Аэродромной и Авроры. А павильон напротив больницы Пирогова около 7 лет стоял незаконно. В конце апреля владельцев навестили судебные приставы и потребовали закрыть магазин. 1 мая от постройки разобрали одну стену.