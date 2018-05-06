В Лиссабоне открывается «Евровидение-2018» 

Сегодня в Португалии состоится официальное открытие 63-го международного песенного конкурса «Евровидение-2018». Уже известно как пройдет торжественное мероприятие. Гости и участники собирутся в Музее искусства, архитектуры и технологии. Главной темой конкурса в этом году выбран океан, пишет Известия. Россию на конкурсе представляет Юлия Самойлова. Девушка выступит с композицией «I won't break», которую написали Нэтта Нимроди, Арье Бурштейн и Леонид Гуткин. Сама певица уже публикует фотографии с подготовительных мероприятий. За пять дней до открытия девушка поделилась, что очень рада побывать в португалии, где посетила экскурсии и репетиции. Напомним, что в прошлом году Юля Самойлова также должна была представлять Россию на конкурсе, который прошел на Украине. Но Россия не принимала участие. Также отметим, что в российском оргкомитете «Евровидения» подчеркнули, что само участие Самойловой в конкурсе является для нее «большим подвигом в силу ограниченных возможностей организма артистки» — девушка с рождения страдает от спинальной амиотрофии Вердинга — Гофмана, при которой постепенно атрофируются органы, в том числе голосовые связки. Из-за болезни певица прикована к инвалидной коляске и в связи с этим испытывает немало проблем.
Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) 3 Май 2018 в 2:32 PDT