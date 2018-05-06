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Исчезнувшие: более тысячи мигрантов пропали без вести в мире в 2018 году
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Исчезнувшие: более тысячи мигрантов пропали без вести в мире в 2018 году 

Sputnik Молдова 1 час назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Сегодня миграционные процессы в мире принимают все более интенсивный характер. Однако у этого явления есть и негативный аспекты. Свыше тысячи мигрантов и беженцев погибли или пропали без вести по всему миру за первые четыре месяца 2018 года.
Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Международной организации по миграции Джоэл Миллман, сообщает РИА Новости.
"По всему миру МОМ зарегистрировала 1,067 человек, которые погибли или пропали без вести во время миграции в 2018 году, в том числе в районе Средиземного моря", — сказал он.
В частности, по данным организации, в Средиземном море с 1 января по 2 мая 2018 года погибли 615 человек.
До европейских берегов при этом добрались 22 тысячи 699 мигрантов и беженцев. Это почти в два раза меньше, чем за тот же период 2017 года.
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