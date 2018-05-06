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В Ленобласти ликвидируют радиобиологическую лабораторию Минобороны
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В Ленобласти ликвидируют радиобиологическую лабораторию Минобороны 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Российская Газета
В Ленинградской области снесут радиобиологическую лабораторию Министерства обороны РФ. Конкурс по демонтажу здания и реабилитации территории площадью 1600 квадратных метров объявило ФГУП «Радон» — предприятие корпорации «Росатом», соответствующая информация размещена на официальном сайте госзакупок.
Как следует из технического задания, победителю конкурса предстоит полностью разобрать двухэтажное кирпичное здание 1970 года постройки, расположенное в поселке Сторожевое Приозерского района Ленинградской области, засыпать оставшиеся котлованы и благоустроить территорию.
— Объект использовался для проведения исследовательских (радиобиологических) работ в стационарных условиях, подготовки радиоактивных веществ к применению и утилизации радиоактивных отходов. На объекте проводились работы с открытыми источниками излучения (радиоактивными веществами — РВ) по I классу, — указано в документации. — С 1986 года работы с РВ не проводятся.
В документах также указано, что оборудование лаборатории было полностью демонтировано в прошлом году: «В 2017 году были выполнены работы по демонтажу оборудования и систем РБЛ, имеющих радиоактивное загрязнение, дезактивации строительных конструкций здания РБЛ, разбору надземных конструкций строений и сооружений на территории РБЛ, сбору, сортировке и вывозу радиоактивных отходов, образованных при дезактивации».
Начальная стоимость контракта составляет 17 миллионов рублей. Отметим, что конкурс на демонтаж здания РБЛ корпуса № 73 ФГКУ «12 ЦНИИ» минобороны России сначала был объявлен 1 марта 2018 года, тогда его цена составляла 12,7 миллиона рублей. Сейчас на официальном сайте госзакупок эта позиция отмечена как завершенная, но документы действующей закупки имеют пометку «с изменениями».
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