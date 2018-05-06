Зрители окунутся в 18 век: под Кунгуром проведут реконструкцию Пугачевского бунта

15 июля в селе Калинино под Кунгуром состоится масштабная историческая реконструкция «Штурм Юго-Осокинского медеплавильного завода», посвященная восстанию Пугачева. Участники и военные клубы воссоздадут эпоху Пугачевского бунта 1774 года, в ходе которого был захвачен Юго-Осокинский завод.

— Сейчас очень редко реконструируют военные события конца 18 века. Мы попытаемся максимально достоверно показать военный быт крестьянского войска Пугачева, — рассказал 59.ru председатель Пермского военно-исторического клуба Дмитрий Лобанов . — Это будет интерактивная реконструкция. Зрители сами смогут научиться военным приемам того времени, освоят мушкеты и пики, попробуют освоить скоропись 18 века. В Калинино мы пригласили клуб военной реконструкции Санкт-Петербурга «Лейб-Гвардии Преображенский полк 1709 года» и еще один клуб военной реконтсрукции из Бийска . Наши коллеги очень точно воспроизводят внешний облик, быт и тактику русских солдат 18 века. Вы сможете увидеть, как выглядела армия тех лет. Зеленые мундиры, треугольные шляпы, тогда еще говорили: «Война в кружевах». Под Кунгуром в составе мятежных отрядов были русские, а также татары и башкиры. Последние массово поддерживали Пугачева. По сути, и штурма Юго-Осокинского завода в Калинино почти не было. Рабочие были не особо довольны положением своих дел.

По словам организаторов, спецэффектов на этой реконструкции будет немного.

— В связи с проведением чемпионата мира по футболу ввели строгие ограничения на транспортировку подобных спецсредств, — сообщил реконтруктор. — Будем показывать военное построение, мастерство холодным оружием.

В августе в Калинино также состоится фестиваль мужской традиционной культуры «Белогорская дружина», который познакомит гостей с русскими традициями и искусством ремесленников. В 2018 году село Калинино стало центром культуры Пермского края