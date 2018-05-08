Телеканалы подготовили праздничную эфирную сетку в честь Дня Победы

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Трансляции Военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, праздничные концерты, классика кинематографа и «Минута молчания» — в эфирной сетке российских телеканалов 9 мая.

Классика на Первом

Волгограде, Ведущие Первого канала с 05:00 утра мск будут вести трансляции из российских городов-героев. По данным пресс-службы, передвижные студии будут установлены в Санкт-Петербурге Севастополе , в Москве.

Новые технологии на «России»

Как рассказал ТАСС начальник службы новых медиа телеканала «Россия» Антон Коробков-Землянский, впервые помимо официальной трансляции парада в аккаунтах телеканала в социальных сетях будут вестись так называемые стримы. «Формат позволяет не ограничиваться строгим хронометражом эфира, а также отличается мобильностью — вещание ведется со смартфона», — рассказал он.

Среди других новшеств, по его словам, — передача картинки во время парада, в том числе при помощи нескольких мобильных камер, которые будут закреплены на участниках молодежного движения Юнармия. Таким образом, добавил он, для зрителей во время будет создан дополнительный эффект присутствия.

Актеры о войне

Также будет показан спецвыпуск программы «Жди меня». В студии проекта произойдут трогательные и долгожданные встречи героев войны.

Звезды канала ТНТ в специально приготовленных видеороликах расскажут зрителям о своих героических родственниках — участниках Великой Отечественной войны.

Минута молчания

На пять минут — с 18:55 мск — все федеральные и региональные дециметровые телеканалы, радиостанции России прервут передачи в память о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Минута молчания начнется после традиционного боя курантов на Спасской башне Кремля.

"Минута молчания" ("Светлой памяти павших в борьбе против фашизма") с 1965 года — один из торжественно-траурных ритуалов Дня Победы.

Советский Союз понес самые большие потери во время Второй мировой войны. По официальным данным, страна, внесшая главный вклад в разгром фашизма, потеряла 26,6 млн человек.