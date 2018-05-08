Телеканалы подготовили праздничную эфирную сетку в честь Дня Победы 

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Трансляции Военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, праздничные концерты, классика кинематографа и «Минута молчания» — в эфирной сетке российских телеканалов 9 мая.
Классика на Первом
Ведущие Первого канала с 05:00 утра мск будут вести трансляции из российских городов-героев. По данным пресс-службы, передвижные студии будут установлены в Санкт-Петербурге, Волгограде, Севастополе, в Москве.
В течение дня зрители смогут увидеть любимые фильмы Леонида Быкова «В бой идут одни старики», «Офицеры» Владимира Рогового, «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова.
Вечером будет показан праздничный концерт с участием Иосифа Кобзона, Юрия Антонова, Сергея Трофимова, Ольги Кормухиной, Николая Расторгуева и группы «Любэ», Тамары Гвердцители.
Новые технологии на «России»
Вести эфир на телеканале «Россия» с 06:00 утра начнут Ольга Скабеева и Евгений Попов. В 10:00 мск каналы начнут трансляцию с Красной площади парада Победы, после которой к ведущим «России» присоединятся Андрей Малахов, Борис Корчевников и корреспонденты «Вестей». Вещание продолжится в рамках акции «Бессмертный полк».
Как рассказал ТАСС начальник службы новых медиа телеканала «Россия» Антон Коробков-Землянский, впервые помимо официальной трансляции парада в аккаунтах телеканала в социальных сетях будут вестись так называемые стримы. «Формат позволяет не ограничиваться строгим хронометражом эфира, а также отличается мобильностью — вещание ведется со смартфона», — рассказал он.
Среди других новшеств, по его словам, — передача картинки во время парада, в том числе при помощи нескольких мобильных камер, которые будут закреплены на участниках молодежного движения Юнармия. Таким образом, добавил он, для зрителей во время будет создан дополнительный эффект присутствия.
Актеры о войне
НТВ приготовил для зрителей показ фильмов Григория Чухрая «Баллада о солдате», «Аты-баты, шли солдаты» Леонида Быкова, картину Михаила Калатозова «Летят журавли», а также ленту «В августе 44-го» Михаила Пташука.
Также будет показан спецвыпуск программы «Жди меня». В студии проекта произойдут трогательные и долгожданные встречи героев войны.
РЕН ТВ в честь праздника запустил видеоролик с участием известных российских актеров. В эфире телеканала Михаил Пореченков, Петр Федоров, Михаил Трухин и Сергей Горобченко читают трогательное стихотворение «Кукла», написанное советской поэтессой Вероникой Тушновой в 1943 году. Это произведение рассказывает об ужасах войны через призму детской игрушки, которую обронили на железных путях.
Звезды канала ТНТ в специально приготовленных видеороликах расскажут зрителям о своих героических родственниках — участниках Великой Отечественной войны.
Минута молчания
На пять минут — с 18:55 мск — все федеральные и региональные дециметровые телеканалы, радиостанции России прервут передачи в память о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Минута молчания начнется после традиционного боя курантов на Спасской башне Кремля.
"Минута молчания" ("Светлой памяти павших в борьбе против фашизма") с 1965 года — один из торжественно-траурных ритуалов Дня Победы.
Советский Союз понес самые большие потери во время Второй мировой войны. По официальным данным, страна, внесшая главный вклад в разгром фашизма, потеряла 26,6 млн человек.