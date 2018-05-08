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День Победы на канале «Россия 1»: все, чем живет страна
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День Победы на канале «Россия 1»: все, чем живет страна 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: yarreg.ru
Ко Дню Победы телеканал «Россия 1» подготовил в этом году особую праздничную программу. Информационное вещание начнется в 5:50 утра. Все, чем живет страна в этот светлый и радостный день: прямые включения от Мурманска до Сочи, от Петропавловска-Камчатского до Севастополя, репортажи, интервью. Все лица, все краски и главный военный парад на Красной площади.
С самого утра в прямом эфире — информационный канал «День Победы». Все, чем живет страна в этот светлый и радостный день. Прямые включения от Мурманска до Сочи, от Петропавловска-Камчатского до Севастополя. Репортажи, интервью. Все лица, все краски и главный военный парад на Красной площади — весь день, прямом эфире телеканала «Россия 1».
Праздничный канал в прямом эфире откроют Евгений Попов и Ольга Скабеева. Невероятные технические возможности и динамика включений с мест наших корреспондентов. Грандиозный парад на Красной площади, в котором примут участие 12,5 тысяч военнослужащих и 20 единиц современных видов вооружений и военной техники, зрители телеканала «Россия 1» смогут увидеть в прямом эфире. Незабываемое зрелище, увидеть которое должен каждый.
Особенность трансляции — в панорамном взгляде на события. Телекамеры, а вместе с ними наши корреспонденты и ведущие будут находиться в самых необычных точках и позволят показать торжество в совершенно необычных ракурсах — трибуны Кремля, Покровский собор, Спасская башня. Только представьте, настолько зрелищной будет вся картина.
В этом году в прямом эфире телеканала «Россия» освещение обещает стать еще масштабнее. Продолжением информационной эстафеты в 13:00 будет выпуск программы «Вести» с Андреем Кондрашовым и Марией Ситтель. Уже в 14:30 начинается трансляция величественной акции «Бессмертный полк». Герои и победители пройдут Маршем славы по всему миру. Изюминка в том, что грандиозные панорамы будут сменяться предельной локализаций. Камеры станут часть людского потока, его дыхания. Вы, наши зрители, словно окажитесь в самой гуще событий.
Включения будут от Белорусского вокзала, Красной площади, с Тверской — от Центрального телеграфа, где тоже будут работать наша выездная студия. Настоящим подарком для зрителей телеканала в 18:00 станет военный сериал «Остаться в живых», который продлится весь вечер. Действие драмы разворачивается осенью 41-го. История любви и героизма. Оторваться от сериала невозможно. Обаятельный Михаил Пореченков сыграл командира партизанского отряда. Остросюжетные коллизии, яркие персонажи. «Остаться в живых» — это взгляд на войну, где на фоне трагических и грозных событий разворачиваются человеческие драмы.
Итогом информационного праздничного канала станет программа «Вести» в 20:00 с Эрнестом Мацкявичусом. Завершит насыщенный день грандиозный праздничный салют, который миллионы зрителей телеканала увидят в прямом эфире.
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