После инаугурации Путина правительство возглавит агент Запада

Когда я проверял эту историю через хорошо информированных экспертов, обладающих весомыми связями, то мне дали понять, что в своем сообщении Джон Хелмер мог придать слишком большое значение той статье, которая была размещена в Financial Times Кудриным. Один эксперт, мнению которого я доверяю, сообщил мне, что Кудрин и другие члены «проамериканского лобби» — предатели, которых The Saker (Андрей Раевский — С. Д.) называет «атлантическими интеграционистами» — играют в свои обычные игры. На этот раз Кудрин, возможно, зашел слишком далеко, разместив в британской Financial times статью о своем будущем назначении в качестве переговорщика по капитуляции России перед Вашингтоном. Этот эксперт, которому я доверяю, сообщил мне, что все в администрации Путина по-настоящему с антипатией относятся к Кудрину и как к человеку, и как к политическому деятелю, который ведет хитрую игру, эксплуатируя личную путинскую лояльность, которая осталась в прошлом. В России хорошо известно о том, что Путин чересчур лоялен к старым друзьям типа Кудрина, которые уже давно не делают ему ничего хорошего. Немногие союзники Кудрина принадлежат к «группе Медведева», а некомпетентность Вашингтона недавно привела к тому, что санкциям была подвергнута пара российских союзников Кудрина.

Другой эксперт, которому я доверяю, говорит, что в России слухи бродят так же, как и в других странах, когда амбициозные люди врут, лишь бы преподнести себя в СМИ в выгодном свете. В противовес слухам о том, что Путин собирается вверить судьбу России американскому агенту, он (эксперт — С. Д.) сообщает о тех слухах, будто Путин, движимый националистическим патриотизмом и подталкиваемый военными, готов провести чистку российской «пятой колонны» — Кудрина и провашингтонского крыла.

С другой стороны, один российский журналист сообщает мне, что на самом деле Путин сам является самым крупным прозападным либералом и что Кудрин содействовал перемещению Путина из Санкт-Петербурга и внедрению его в московский истеблишмент.

Возможно, инаугурационное обращение Путина покажет, будут ли Кудрину даны полномочия по капитуляции России, будет ли проамериканская «пятая колонна», наконец, удалена из власти или ничего не изменится.

Кудрин говорит так, словно он предатель, которого следовало бы отдать под суд за государственную измену. Представляется маловероятным, чтобы Путин сделал Кудрина «человеком номер два» в системе российской власти. Кудрин, охранитель олигархического контроля над Россией со стороны миллиардеров, которые награбили свои состояния путем «приватизации» государственной собственности, известен также тем, что он отстаивает «меры экономии» в том, что касается российского населения, одновременно плодя все больше миллиардеров путем приватизации государственной собственности.

Возможно, что в России распространяется столько же фальшивых сообщений, как в США и в Европе, а правда заключается в том, что Кудрин не игрок в том, что касается властных решений в России. Однако, если Кудрин возвысится, то его восхождение состоится благодаря «неолиберальной экономике».

Кудрин и большинство российских экономистов, мозги которых были промыты американской «неолиберальной экономикой» — «мусорной экономикой» (junk economics) по точному выражению Майкла Хадсона , — считают, что успех экономики России зависит от того, будет ли она привязана к имперской системе Вашингтона. Они считают — весьма ошибочно и довольно глупо, — что без американских инвестиций и снятия санкций российская экономика обречена. Это то, что они говорят. Дело же может быть в том, что эти олигархи, как и группы глобальных экономических интересов в других странах, заботятся только о деньгах, но не о суверенитете своей страны.

Как отмечали мы с Майклом Хадсоном, неолиберальная экономика которой учат русских американцы, фактически, превращает российских экономистов в агентов Запада. Российские экономисты представляют ту политику, которая служит интересам Вашингтона, но не России.

Поскольку имеется мало тех, кто мог бы сказать Путину что-то иное, российская власть получает советы о том, что Россию постигнет неудача, если она не будет интегрирована в Запад.

Кудрин также намерен сократить военные возможности России с тем, чтобы сэкономить денег, которыми можно будет платить проценты по внешним займам, которые олигархи будут использовать, чтобы приватизировать государственную собственность. Следствием этого станет превращение России в вассальное государство и постоянную колонию Запада.

В одной из своих недавних статей я задал вопрос, а понимает ли Россия, что происходит. Как кажется, то, что происходит на Ближнем Востоке, Россия не понимает. Российская власть думает, что Сирия это про борьбу с терроризмом и про выработку мирного урегулирования. Но это последнее, чего хотят Вашингтон и Израиль . Вашингтон и Израиль хотят свергнуть Асада и власть в Иране , чтобы Хезболла осталась без поддержки, а Израиль смог бы оккупировать Южный Ливан. Возможно, неспособность российской власти расшифровать эту ситуацию является причиной того, что Россия, постоянно надеясь вовлечь Вашингтон в мирное урегулирование, никогда не пыталась решительно довести войну в Сирии до конца. Сейчас Россия стоит перед лицом американских, французских и британских вооруженных сил в оккупированной американцами части Сирии, а также перед военными нападениями Израиля на позиции сирийской армии.

Если Кудрину будет позволено поставить Россию под контроль Вашингтона, то Китай , власти которого также, похоже, невосприимчивы к реальной ситуации, с которой они сталкиваются, останется в одиночестве. Приватизируя государственные активы и плодя миллиардеров-олигархов, которые более лояльны деньгам, чем Китаю, китайские власти создали рычаги, которыми Вашингтон обязательно воспользуется для того, чтобы нейтрализовать Китай.

Но даже если сообщение Хелмера соответствует действительности, Вашингтон и его союзника Кудрина все равно может постичь неудача по целому ряду причин, включая нарастающие проблемы внутри США. Тем не менее, то, что Путин, как сообщается, рассматривает возможность утверждения Кудрина и его политику капитуляции, служит показателем того, что русские стоят перед лицом вызова их суверенитету со стороны проамериканских сил внутри России.

Публикуется с разрешения автора.

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