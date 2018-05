После инаугурации Путина правительство возглавит агент Запада 

Когда я проверял эту историю через хорошо информированных экспертов, обладающих весомыми связями, то мне дали понять, что в своем сообщении Джон Хелмер мог придать слишком большое значение той статье, которая была размещена в Financial Times Кудриным. Один эксперт, мнению которого я доверяю, сообщил мне, что Кудрин и другие члены «проамериканского лобби» — предатели, которых The Saker (Андрей Раевский — С. Д.) называет «атлантическими интеграционистами» — играют в свои обычные игры. На этот раз Кудрин, возможно, зашел слишком далеко, разместив в британской Financial times статью о своем будущем назначении в качестве переговорщика по капитуляции России перед Вашингтоном. Этот эксперт, которому я доверяю, сообщил мне, что все в администрации Путина по-настоящему с антипатией относятся к Кудрину и как к человеку, и как к политическому деятелю, который ведет хитрую игру, эксплуатируя личную путинскую лояльность, которая осталась в прошлом. В России хорошо известно о том, что Путин чересчур лоялен к старым друзьям типа Кудрина, которые уже давно не делают ему ничего хорошего. Немногие союзники Кудрина принадлежат к «группе Медведева», а некомпетентность Вашингтона недавно привела к тому, что санкциям была подвергнута пара российских союзников Кудрина.