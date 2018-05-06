Ученые и молодежь России: Пора валить в Америку

Как сообщает «Радио Свобода», ссылаясь, в свою очередь, на Службу гражданства и иммиграции США (U. S. Citizenship and Immigration Services — USCIS), в 2017 году власти Соединенных Штатов получили от граждан России 2664 прошений о предоставлении им статуса беженца. Это на 39% больше, чем подано заявок за предыдущий год, и в два раза превышает цифру подобных заявлений, поданных в 2012 году. Кроме того, количество просителей побило своеобразный рекорд 24-летней давности, когда в 1994 году из России пожелало уехать в США (чтобы получить там убежище) 2127 россиян.

«За колбасой» и образованием

Совсем недавно Центром экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований ( Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации ) было проведено социологическое исследование. Эксперты Центра опросили студентов высших учебных заведений нескольких областей, в том числе Новосибирской, Свердловской и Ивановской. Согласно этим исследованиям, 50% аспирантов российских вузов и почти 30% специалистов среднего звена хотели бы уехать из страны. По какой же причине молодые ученые стремятся переменить место жительства и своей научной деятельности? Кого-то пугает отсутствие перспектив: например, возможности вести научно-исследовательскую работу в той мере, в какой им хотелось бы. Самодурство начальства и недалекость научного руководства, скудность финансирования и убогость технической базы для проведения опытов и изысканий. То есть невозможность более полной самореализации. Добавьте сюда бытовую неустроенность и беспросветную нехватку денег.

В крупных российских городах эта ситуация выглядит еще более удручающей: уехать из страны хотят 41,2% горожан. Кто они? Вполне возможно, что среди них есть и те, кто мечтает, как и 24 года назад мечтали их соотечественники, отправиться на чужбину «за колбасой» и красивой жизнью. Наверняка в их число входят и предприимчивые люди, желающие преуспеть за рубежом в бизнесе. Кто-то из молодых уверен, что «там» они смогут получить более перспективное образование. Многие видят шанс для карьерного роста на своем новом рабочем месте за океаном или, по крайней мере, — реальные возможности для их расширения. А есть и такие, кто уверен, что человек чувствует себя на западе более свободным и независимым. Словом, за большими зарплатами, за «американской мечтой», за славой и счастьем. А кто попроще — за возможностью найти достойную работу, которую может им дать страна «равных возможностей».

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , когда его попросили прокомментировать ситуацию с рекордным количеством соотечественников, желающих получить статус беженцев в США, призвал не торопиться доверять этой информации и отнестись к таким цифрам более критично. «Мы не знаем, насколько они достоверны. Скажем так, море лживой информации, нужно очень аккуратно к этим цифрам подходить. С ходу доверять вряд ли можно», — передают слова Дмитрия Пескова СМИ.

От добра добра не ищут

Западные политики и политологи не преминули воспользоваться ситуацией, выставив ее в выгодном для себя свете. Так, «Радио Свобода» , ссылаясь на другие свои источники, называет основными причинами всплеска эмиграции антипутинские настроения в обществе и… гомофобию. Якобы очередная волна просителей поднялась именно после 2013 года, когда Владимир Путин стал президентом РФ, а в стране приняли закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Вот так все просто.

Вместе с тем, еще задолго до президентства Дональда Трампа Соединенные Штаты активно начали воплощать в жизнь политику так называемой элитной миграции, включающую в себя привлечение в страну высококвалифицированных кадров, специалистов в сфере военно-промышленного комплекса, ученых, талантливых студентов и, конечно же, инвестиций в лице богатых россиян, способных вложить в экономику США весомые средства. Что касается ученых, то чаще всего из России туда уезжают химики, математики, биологи, физики и программисты.

Но это не значит, что Америка или Запад вообще становятся со временем для всех желающих родным домом. Да и не все способны там закрепиться. Многие, пожив и поработав в США, все-таки возвращаются обратно. Как, например, российский ученый Артем Оганов . 15 лет он жил, учился и работал в странах Запада, в том числе и в США. В сферу его деятельности входят материаловедение, минералогия, физика, геология, химия, а также теоретическая кристаллография. Но с какого-то момента, как признается сам ученый, он все чаще стал задавать сам себе простой, но понятный для каждого нормального человека и патриота вопрос: что я здесь делаю? Ведь мой дом нуждается во мне — необходимо, чтобы и там все было благополучно.

В результате, в 2013 году Артем Ромаевич возвратился в родные пенаты. И сейчас, по его словам, даже если бы его позвали снова на Запад, не поехал бы. Сегодня Оганов — руководитель Лаборатории компьютерного дизайна материалов Московского физико-технического института. «Пока я не вижу никакого смысла туда возвращаться, — признается Артем Ромаевич. — Да, мне нравилось в Америке, мне там было хорошо. Там прекрасные люди, университеты со своим устройством и особенностями. Но от добра добра не ищут. Здесь, в МФТИ, у меня великолепные условия работы, отличная лаборатория. Но главное — я знаю, зачем я здесь! И мне нравится жить в России».

Хорошо там, где нас нет С другой стороны, не всегда надо надеяться на то, что Америка — такой уж рай на земле. Да, там живут абсолютно такие же люди, как и в России: добрые и жестокие, умные и глупые. И в политике, и в силовых структурах есть свои ястребы. Точно так же и в бизнесе там работают люди, которые стремятся к процветанию своей страны, а есть и те, кто из-за прибыли готов выжать из простого работяги последние соки. «Там никогда люди не голодали!», — кричат сторонники «сытой Америки». Да неужели? А Великая депрессия, во время которой от голода в самой богатой стране мира умерли миллионы людей? Кстати, фотографии умирающих на фермах детей именно из депрессивных штатов США опрометчиво приводились в качестве доказательств голодомора на Украине и демонстрировались на одноименной фотовыставке в «незалежной» несколько лет назад.

«Поскорей отсюда — из страны стукачей и криминала», — восклицают другие поборники свободы и справедливости. Ну, если уж говорить об «особенностях национального менталитета», стукачей, например, или криминала в Америке (вопреки сложившемуся мнению) нисколечко не меньше. Вот, например, как вспоминает свои американские гастроли Народный артист России и поэт Илья Резник

— Я однажды был с гастролями в Америке. Там живут очень добрые и отзывчивые люди. Но в США за решеткой, по-моему, два миллиона человек сидит. Они вообще там все законники. Выбросил бумажку из машины на ходу — тут же из следующего за тобой автомобиля позвонят в полицию и донесут. Хотя, казалось бы, чего тут такого. Но штраф может достигать тысячи долларов. Вот это точно страна всеобщего доносительства, но граждане в ней законопослушные, поэтому и преступников находят в Америке сравнительно легко. И не дай Бог предложить взятку полицейскому — тебя сразу бросят, как особо опасного нарушителя, на землю и заключат в наручники.

Или вот что рассказывает об американских полицейских популярный певец и композитор Вилли Токарев , проживший там довольно долго и несколько лет проработавший таксистом:

— Однажды со мной произошел случай, о котором сейчас вспоминаю с улыбкой, а тогда было не до смеха. Как-то еду по Гарлему, и впереди меня — автомобиль, который едет так медленно, что возникает чувство, будто люди, сидящие в нем, издеваются надо мной и теми, кто следует за моей машиной. Собралась уже целая кавалькада — водители сигналят, ругаются. А дорога узкая — не объедешь. Я тоже начал нервничать и сигналить. Вдруг вижу — выскакивают из этого автомобиля четверо здоровых лбов. Ну, думаю, дело туго — сейчас начнется. И только потянулся к бардачку за отверткой (хоть какое-то оружие), как на меня мгновенно оказались направлены четыре пистолета — они заметили мое движение и, видимо, подумали, что я сейчас начну стрелять. Тут же подскочили ко мне и вынули меня из машины… нет, не через дверь, а через дверное окно — просто выволокли за волосы и одежду. И поставили, как бандита — в согнутом положении и руками на капот автомобиля. Оказалось, что это самые настоящие полисмены, только в штатском. Я, конечно, сразу же сказал им: если бы я, дескать, знал, что вы представители закона, я бы этого не делал. Просто подумал, что впереди едет рядовой водитель. Тем более, что двигались вы медленно, а я таксист — мне надо работать. И тут один из них говорит: «Он прав, отпустите его. А ты иди, работай, только будь в следующий раз осторожен».

Вот уж точно: хорошо там, где нас нет. Кстати, что касается отъезда из России ученых, вспоминается эпизод из недавнего прошлого, когда в одном из наших институтов работал немолодой уже доктор наук, который все никак не хотел уезжать за рубеж. Над ним часто подсмеивались: что же вы, дескать, сидите здесь — все ваши талантливые коллеги давно уже в Силиконовой долине обосновались, а вы все никак не решаетесь на переезд. На что он неизменно отвечал: «А там поговорить не с кем». Так что одни выбирают «колбасу», другие — большие деньги. А третьим нужно простое человеческое общение. Как говорится — каждому свое. Главное, что есть из чего выбрать…

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