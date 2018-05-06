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Утки-синхронистки на Городском пруду стали лучшим фото апреля
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Утки-синхронистки на Городском пруду стали лучшим фото апреля 

e1.ru 32 минуты назад
Фото: e1.ru
Снимок фотографа Максима Смагина, который на Городском пруду поймал в кадр смешных уток-синхронисток, стал лучшим фото апреля. Эта работа набрала больше 700 голосов, в два раза больше, чем ближайшие конкуренты.
Фотографии с животными и птицами, многие из которых вернулись в Екатеринбург с началом тёплого времени года, оказались беспроигрышным вариантом. Например, второе место заняла работа Алексея Рагозина, который сфотографировал стаю голодных воробьёв возле куска хлеба. На третьем месте расположился бурундучок, жующий арахис. Его сфотографировала Наталия Розова.
А вот снимки со снегом в разгар весны читателям не сильно приглянулись. Снежный Ждун, которого горожане слепили в разгар апрельских снегопадов, занял 5-е место. Похоже, все мы устали от зимы и хотим тепла.
Наша рубрика «Фото дня» обновляется каждый день. Вы заметили что-то необычное или просто сделали яркий кадр? Присылайте свои фотографии нам на почту news@corp. e1.ru. В теме письма напишите «Фото дня» и не забудьте указать авторство.
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