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Валерий Амиров: Хорошая погода оппозиции не помогла
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Валерий Амиров: Хорошая погода оппозиции не помогла 

Уральский меридиан 32 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Информационные акценты уходящей недели для ИА «Уральский меридиан» расставил доцент факультета журналистики УрФУ им. Б. Н. Ельцина Валерий Амиров:
Медиасобытием уходящей недели, думается, стала акция организованная сторонниками известного оппозиционера Навального. Причем, значимость этой акции состоит как раз в том, что она оказалась по сути провальной — 900 человек для такого города, как Екатеринбург — очень мало, чтобы претендовать на внимание жителей. И это при довольно хорошей погоде в выходной день.
Такая ситуация по всей стране, интерес к Навальному очевидно падает, но Екатеринбург — город всегда довольно высокой протестной активности — обычно собирал более или менее заметное число митингующих. На этот раз ничего подобного не произошло. Не оправдались и надежды оппозиции на задержания — полиция обратила внимание только на одного нетрезвого гражданина.
А вообще начало мая выдалось какими-то демонстрационным. Много народу прошло в первомайской демонстрации — как всегда, неизвестно для кого и с какими целями организованной. Если при социализме Первомай имел какое-то символическое значение, то ныне демонстранты демонстрируют себя себе же самим. Впрочем, губернаторские структуры воспользовались поводом для того, чтобы еще раз напомнить населению о борьбе столицы Урала за право принять ЭКСПО-2025. Особого энтузиазма борьба не вызывает, поскольку в положительный для Екатеринбурга, учитывая складывающуюся вокруг нашего Отечества международную обстановку, исход мало кто верит.
Постепенно на политической жизни начинает сказываться приближение выборов в городскую Думу. Но здесь все еще, пожалуй, только начинается.
Использовано фото: Алексея Булатова, ural.kp.ru, Екатеринбург, 1 мая 2018 года
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