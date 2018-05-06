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В Нефтеюганском районе прошел марафон национальных культур
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В Нефтеюганском районе прошел марафон национальных культур 

АиФ Югра 46 минут назад
Фото: АиФ Югра
Сельское поселение Сингапай стало пристанищем представителей различных национальных культур. III этап муниципального марафона национальных культур «Золотой Багульник» познакомил участников с традициями, обрядами и национальными костюмами.
Как сообщает МК «Югра», на сцене Дома культуры «Камертон» были представлены: казачья одежда, костюмы старообрядцев Урала и Западной Сибири, русские стилизованные костюмы, а наряды салымских ханты и одежда татар. После дефиле участники познакомили жюри с древними обрядами: русские свадебные обряды, проводы казаков в армию, празднование Ивана Купалы, татарские посиделки и встреча гостей по-хантыйски.
Напомним, марафон проводится в рамках Года гражданского согласия в Югре в соответствии с муниципальной программой «Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» и «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017 — 2020 годы». IV этап марафона пройдет в июне.
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