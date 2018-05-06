В Нефтеюганском районе прошел марафон национальных культур

Сельское поселение Сингапай стало пристанищем представителей различных национальных культур. III этап муниципального марафона национальных культур «Золотой Багульник» познакомил участников с традициями, обрядами и национальными костюмами.

Как сообщает МК «Югра», на сцене Дома культуры «Камертон» были представлены: казачья одежда, костюмы старообрядцев Урала и Западной Сибири, русские стилизованные костюмы, а наряды салымских ханты и одежда татар. После дефиле участники познакомили жюри с древними обрядами: русские свадебные обряды, проводы казаков в армию, празднование Ивана Купалы, татарские посиделки и встреча гостей по-хантыйски.