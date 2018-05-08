В Орле заблокировали сайт «палёного» элитного алкоголя

В ходе мониторинга Управлением Роспотребнадзора по Орловской области был обнаружен сайту, на котором была размещена информация о продаже и доставке дубликатов элитного алкоголя.

Спиртосодержащая продукция реализовывалась по низким ценам в различные регионы России , в том числе и в Орле . Согласно Постановлению правительства РФ , не допускается продажа алкогольной продукции дистанционным способом.

Для недопущения нарушения прав потребителей и во исполнение действующего законодательства, региональный Роспотребнадзор обратился с заявлением в Советский районный суд о признании информации запрещённой.

По решению Советского районного суда Орла требования Роспотребнадзора удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу.