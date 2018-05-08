В ходе мониторинга Управлением Роспотребнадзора по Орловской области был обнаружен сайту, на котором была размещена информация о продаже и доставке дубликатов элитного алкоголя.
Спиртосодержащая продукция реализовывалась по низким ценам в различные регионы России, в том числе и в Орле. Согласно Постановлению правительства РФ, не допускается продажа алкогольной продукции дистанционным способом.
Для недопущения нарушения прав потребителей и во исполнение действующего законодательства, региональный Роспотребнадзор обратился с заявлением в Советский районный суд о признании информации запрещённой.
По решению Советского районного суда Орла требования Роспотребнадзора удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу.
Сообщение В Орле заблокировали сайт «палёного» элитного алкоголя появились сначала на РИА 57.