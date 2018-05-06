Сквер с памятником Георгию Победоносцу заложат на Бору 6 мая

В Сергиевской слободе на Бору 6 мая в 15.45 состоится закладка сквера с памятником святому великомученику Георгию Победоносцу. Об этом сообщает Нижегородская епархия.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит молебен на начало доброго дела.

Духовно-просветительский комплекс «Сергиевская слобода» — открытое городское общественное пространство. Сейчас она включает два отреставрированных храма — в честь Знамения Божией Матери и в честь преподобного Сергия Радонежского , православный детский сад, общедоступную детскую площадку и музей. В центре комплекса расположен памятник преподобному Сергию.

Планируется, что в дальнейшем в проект войдет также войдет парк воинской славы, причал и заправочная станции катеров, пешеходный мост. При слободе будет действовать детский речной клуб.