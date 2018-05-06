Артем Геллер в Самаре рассказал о работе над навигатором по государственным сайтам и сервисам

Он входит в топ рейтинга ключевых персон digital и веб-разработки. Артем сделал себе имя благодаря сотрудничеству с госструктурами.

В 2009 году он работал над сайтом президента, который оценили на всех уровнях профессионального сообщества. «Мы были первыми, кто сделал хорошо для государства», — сказал на встрече в Самаре дизайнер.

Сейчас Артем запускает новый сайт для Государственной думы , и продолжает свой центральный проект — единый портал по государственным сайтам и сервисам. Дизайнер ориентируется на принципы «Люди, а не правительство» и «Создавать новый способ взаимодействия государства и человека».

В Самаре он прочитал лекцию по теме «Единый центр компетенций дизайн системы России ». В своем выступлении он ориентировался на представление, что у современного государства очень большой спектр сервисов, что требует создания единой дизайн-системы.

Одной из целей такой системы является идентификация государства в интернет пространстве, что позволит решать маркетинговые задачи сконцентрировано. Он сделал акцент, что подобный сервис «это про функции и задачи, а не про украшательства».

Приведенная на лекции статистика подтверждала, что подобный проект необходим. И что подобная практика в зарубежных странах уже оправдывает себя.

Сейчас уже существует beta-версия сайта по адресу beta.gov.ru, на которой тестируются новые идеи, представляются паттерны — универсальные для любых сайтов госструктур, и идет процесс отстройки информационной архитектуры. Отдельное внимание уделяется разработке удобного инструментария для пользования сайтом граждан с ограниченными физическими возможностями.