Какие народы являются потомками скифов

Скифы — ираноязычный кочевой народ, живший в степях Причерноморья примерно с VIII по IV век до нашей эры. От него осталось немало памятников материальной культуры и, конечно, потомки. Ираноязычным народом на Кавказе сейчас являются — осетины (аланы), известные под этим именем ещё в I веке нашей эры.

Можно ли считать их прямыми потомками скифов? Древнегреческие источники, доведшим до нас эту этнополитическую ситуацию, рассказывали, что в III веке племя скифов начало вытесняться ещё более воинственным народом сарматов (или савроматов). Под их натиском скифы переселяются на запад, за устье Дуная, в Добруджу (эта область ещё долго носила название Малая Скифия). Там скифы вступал во взаимодействие в основном с тего-фракийскими племенами. [С-BLOCK]

Вместе с тем, по старой памяти, греки называли скифами большинство народов, обитавших тогда в причерноморской степи. Тем более, что и по языку они были родственны скифам. Иранские народы обитали там до IV века — время Великого переселения народов. Значительная часть алан ушла в Западную Европу и достигла даже Северной Африки! Другая часть переселилась на Кавказ. Хотя они не были потомками скифов напрямую, но могут считаться их близкими родственниками.

Большую загадку представляет народ «скифы-пахари», или «скифы-земледельцы». Геродот писал, что это племя не принадлежит к собственно скифам. Занятия скифов — кочевое скотоводство, а скифы-пахари занимаются земледелием. По описанию Геродота выходит, что скифы-пахари — покорённое скифами племя, которое скифы оставили, что те сеяли им хлеб.

О происхождении скифов-земледельцев построено немало теорий. Наиболее распространённой считается версия академика Б. А. Рыбакова, согласно которой скифы-пахари — древнейшие предки славян. Рыбаков даже нашёл в древнем славянском фольклоре какие-то следы скифской мифологии. Другие учёные не признали эту его теорию. Главное возражение против неё — отсутствие славян в Поднепровье в искомое время. Хотя сам Рыбаков доказывал, что славяне жили на Днепре в V веке до н.э., но серьёзных аргументов не привёл. [С-BLOCK]

По-видимому, скифы были многочисленным народом, но он не оставил после себя потомков, если не считать алан. Версия про то, что земледельческой частью скифов могли быть славяне, очень любопытна, но не подтверждается. Впрочем, отождествления безымянных, безписьменных народов могут ещё преподнести немало сюрпризов. Ведь если скифы-пахари не были славянами, то возникает закономерный вопрос: а кем они тогда были?

В греческих источниках упомянуто ещё множество народов, обитавших по периферии скифских степей: боруски, агафирсы, абии, гелоны, невры (нервии), аримаспы, фиссагеты, иирки, будины, меланхлены, авхаты (липоксаи), катиары (арпоксаи), траспии (арпоксаи), паралаты (колоксаи, сколоты), исседоны, тавры, аргиппеи, андрофаги. Куда эти народы делись потом и какое отношение они имеют к скифам — загадка. Некоторые из этих названий представляют имена, данные греками по реальным или мифическим особенностям этих народов. Например: меланхлены — чёрные плащи, андрофаги — людоеды и т.д.