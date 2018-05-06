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Военная техника прибыла в центр Москвы на генеральную репетицию парада
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Военная техника прибыла в центр Москвы на генеральную репетицию парада 

BFM.RU 18 минут назад
Военная техника прибыла в центр Москвы, где в 10:00 начнется генеральная репетиция парада Победы. В ней примут участие 13 тысяч военнослужащих, более 150 единиц техники, а также 75 самолетов и вертолетов. Об этом сообщает ТАСС.
В составе колонны боевых машин — танки, БМП, самоходная артиллерия, зенитно-ракетные комплексы и пусковые установки баллистических ракет. На некоторые экземпляры нанесен яркий «арктический» камуфляж.
В этом году во время парада на Красной площади впервые появятся боевые гусеничные роботы и беспилотники.
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