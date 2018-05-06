Ещё
«Волонтеры Победы» будут участвовать в инаугурации президента 7 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Волонтеры Победы» будут участвовать в инаугурации президента 7 мая 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Активисты движения «Волонтеры Победы» примут участие в церемонии вступления в должность президента РФ Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Об этом сообщил в воскресенье начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, выступая на открытии слета победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы», который начался в Общественной палате в Москве.
"Завтра кто-то из вас будет участвовать в церемонии вступления в должность президента РФ и у нас впереди еще много-много общих дел", — сказал Новиков. Он подчеркнул, что «Волонтеры Победы» внесли большой вклад в избирательную кампанию.
"Волонтеры Победы" на добровольческом ландшафте страны играют большую роль. Мне кажется, вас знают практически в каждом доме — вы очень много сделали хороших дел, которые нашли свое отражение в информационном пространстве. Люди вас знают и ценят", — подчеркнул Новиков.
Слет победителей конкурса «Послы Победы» продлится три дня. В рамках мероприятия победители конкурса пройдут тренинги с экспертами и опытными добровольцами, после которых победители конкурса примут участие в организации Парада Победы и шествия «Бессмертного полка» в Москве и Санкт-Петербурге.
ТАСС: последние новости
Илон Маск решил открыть кондитерскую фабрику Власти Дагестана: строительство экотехнопарка в Кизляре улучшит инвестклимат в республике В МВД не зафиксировали нарушений порядка на прошедших в России согласованных митингах
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Владимир Сапунов31
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1646
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию336
Украине запретили использовать «Джавелины»260
Американский беспилотник «нацелился» на Донбасс229
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
03:44
Путин отменил наказание министру транспорта
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
04:43
Хабенский устроил перепалку с журналисткой за вопрос о зрителях «Собибора»
Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение