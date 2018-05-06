«Волонтеры Победы» будут участвовать в инаугурации президента 7 мая

МОСКВА , 6 мая. / ТАСС /. Активисты движения «Волонтеры Победы» примут участие в церемонии вступления в должность президента РФ Владимира Путина , которая состоится 7 мая. Об этом сообщил в воскресенье начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, выступая на открытии слета победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы», который начался в Общественной палате в Москве.

"Завтра кто-то из вас будет участвовать в церемонии вступления в должность президента РФ и у нас впереди еще много-много общих дел", — сказал Новиков. Он подчеркнул, что «Волонтеры Победы» внесли большой вклад в избирательную кампанию.

"Волонтеры Победы" на добровольческом ландшафте страны играют большую роль. Мне кажется, вас знают практически в каждом доме — вы очень много сделали хороших дел, которые нашли свое отражение в информационном пространстве. Люди вас знают и ценят", — подчеркнул Новиков.