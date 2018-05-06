В Москве открылся слет победителей всероссийского конкурса «Послы Победы» 

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Открытие слета победителей всероссийского конкурса «Послы Победы» в Москве состоялось в Общественной палате России, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России сообщила, что 6 мая в Москве и Санкт-Петербурге состоится открытие обучения победителей всероссийского конкурса «Послы Победы».
"Впервые мы провели конкурс «Послы Победы» в год 70-летия Великой Победы. С тех пор это стало доброй традицией, и мы каждый год выбираем 200 самых активных волонтеров Победы со всех уголков страны, которые 9 мая становятся организаторами ключевых мероприятий Дня Победы", — сказала руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.