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В Москве открылся слет победителей всероссийского конкурса «Послы Победы»
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В Москве открылся слет победителей всероссийского конкурса «Послы Победы» 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: Ридус
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Открытие слета победителей всероссийского конкурса «Послы Победы» в Москве состоялось в Общественной палате России, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России сообщила, что 6 мая в Москве и Санкт-Петербурге состоится открытие обучения победителей всероссийского конкурса «Послы Победы».
"Впервые мы провели конкурс «Послы Победы» в год 70-летия Великой Победы. С тех пор это стало доброй традицией, и мы каждый год выбираем 200 самых активных волонтеров Победы со всех уголков страны, которые 9 мая становятся организаторами ключевых мероприятий Дня Победы", — сказала руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
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