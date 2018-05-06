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Почему свист в доме у русских считается плохой приметой
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Почему свист в доме у русских считается плохой приметой 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Насвистывать любят многие. Существует даже такое музыкальное направление, как художественный свист. Но если вы засвистите в доме у русских, то рискуете вызвать как минимум раздражение. Вам тут же скажут: «Не свисти — денег не будет!» На Руси свистеть в доме издавна считалось дурной приметой. Почему?
Свист связан со стихией ветра
В древности люди придавали огромное значение различным стихиям. Свист для наших предков ассоциировался с ветром, а ветер приносил разрушения. Для крестьян сильный ветер являлся настоящим бедствием — он сушил посевы, разрушал дома, сносил ставни и крыши. А это вело к тратам и нужде. Поэтому логично, что имитация ветра в доме стала плохой приметой.
Свист раздражает домового
По старинным поверьям, домашний дух не выносит свиста и может покинуть жилище, забрав с собой достаток и благосостояние хозяев. Кроме того, свист мог привлечь в дом нечистую силу, которая принесет с собой беды и лишения. По поверью, ее представители как раз и общаются между собой при помощи свиста. Кстати, есть еще один вариант поговорки: «Не свисти — тараканы заведутся!» А тараканов на Руси всегда связывали с нечистью.
Свист — признак бездельника
Даже в наше время людей, которые не любят заниматься делом, работой или много говорят попусту, презрительно называют «свистунами». Легкомысленных женщин — «свистушками». Предполагается, что человеку, который занят, некогда свистеть. А если он вместо работы свистит, то и денег в доме не будет. Хотя это не совсем справедливо: многие вполне качественно выполняют свою работу, насвистывая при этом.
Нарушение приличий
В большинстве традиций свист считается неподобающим и даже оскорбительным в приличном обществе. По меньшей мере он способен раздражать окружающих. Хотя при чем тут примета «не свисти — денег не будет!» — неясно.
Где можно свистеть?
Если вы опасаетесь примет, свистите за порогом дома, советуют специалисты по парапсихологии и биоэнергетике. Можно свистеть на улице, на открытом месте. Также никто не осудит вас, если вы станете свистеть в каком-то общественном месте. Поверье распространяется только на жилые помещения.
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