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2 млн мальков кеты выпущены в пограничную реку Хэйлунцзян
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2 млн мальков кеты выпущены в пограничную реку Хэйлунцзян 

ИА Синьхуа 1 час назад
Харбин, 6 мая /Синьхуа/ — В городе Фуюань /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ в китайско-российскую пограничную реку Хэйлунцзян /Амур/ в субботу выпустили 2 млн мальков кеты.
Река Хэйлунцзян и ее главный приток Усулицзян /Уссури/ представляют собой основные места размножения кеты. Рыбы мигрируют в Тихий океан и спустя три-четыре года, когда становятся половозрелыми, возвращаются сюда на нерест.
Рыболовное ведомство города Фуюань выпустило мальков на стыке слияния Хэйлунцзяна и Усулицзяна.
Подобные шаги, которые регулярно осуществляются местными властями, имеют целью увеличить рыбные запасы и обеспечить биологическое многообразие.
Фуюаньские власти с конца 80-х гг. прошлого века выпустили в воды этих рек уже свыше 30 млн мальков кеты.
Китайскими властями будет введен запрет на рыбный промысел в бассейнах Хэйлунцзяна и Усулицзяна в этом году сроком 55 дней. -0-
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