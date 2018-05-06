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CoolPaintrVR приходит на PlayStation VR
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CoolPaintrVR приходит на PlayStation VR 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Стань художником и оформи своё виртуальное полотно!
Приложения для рисования наподобие Tilt Brush и Quill существуют уже давно, но, к сожалению, доступны лишь PC-пользователям. Компания Sngular Entertainment решила исправить это упущение, выпустив для PlayStation VR собственное приложение CoolPaintrVR.
Будучи первопроходцем CoolPaintrVR не спешит выделиться, предлагая что-то выдающееся, как Masterpiece VR или Gravity Sketch, приложение призвано выполнить свою основную задачу — предоставить игрокам создавать 3D-полотна. Управление виртуальной кистью пестрит широким спектром опций, позволяя вам точно подстроиться под свои творения.
CoolPaintrVR включает весь необходимый инструментарий, которые вы ожидаете получить от такого вида программы. Несмотря на то, что разобраться в ней сможет даже неискушённый художник, программа обладает некоторыми дополнительными функциями для более продвинутых пользователей: настройками плоскости симметрии, загрузкой начальных изображений, альтернативной цветовой схемой, цвета которой чередуются с каждым последующим штрихом…вы даже сможете переносить свои творения на USB-устройство для последующей загрузки в сторонние 3D-программы.
CoolPaintrVR поддерживает различные методики ввода: DualShock 4 или рекомендуемые Sngular контроллеры PlayStation Move. Программа отлично оптимизирована, а частота находится на отметке 120 кадров в секунду, оставаясь постоянной при любых, даже самых сложных, условиях.
В приложении имеется поддержка большого количества языков. Помимо английского проект включает испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский языки.
CoolPaintrVR выходит на PSVR 9 мая 2018 года.
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