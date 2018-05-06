Подземный монастырь и закаты на заливе: рассказываем, как ярко и бюджетно провести отпуск на Дону

Греция. Начинается самое «хлебное» время для туроператоров и отельеров — пора летних отпусков. Как рассказала корреспонденту 161.ru директор центрального офиса № 2 турфирмы «Розовый слон» Ольга Герасимова, самые любимые зарубежные направления у ростовчан — Турция

Не все дончане могут себе позволить отдых за границей, особенно учитывая нестабильные в последнее время цены на валюту. А для кого-то может оказаться накладным и российский юг. Но отдохнуть летом от города очень хочется. Редакция 161.ru узнала у опытных путешественников, как ярко и бюджетно провести отпуск, не выезжая за пределы Ростовской области

Подземный монастырь

Супруги из Ростова Генриетта Голованова и Роман Романов — опытные туристы. Они вдоль и поперек изучили не только наш край, но и пол-России. О Донском крае они знают всё и даже больше. Итак, своим опытом они поделились с нашими читателями.

— Мы занимаемся индустриальным туризмом. Путешествуем со своими друзьями, а если есть желающие побывать, например, в «заброшках» (заброшенные здания. — Прим. автора) или в катакомбах, организуем туры для них, — рассказал корреспонденту 161.ru Роман.

Чаще всего Роман и Генриетта показывают ростовчанам аксайские катакомбы.

— Эта экскурсия, как и все другие, построена в формате непринужденного общения. Нет жесткого регламента. Рассказываем людям то, что знаем. В катакомбах даже иногда проводим квесты для туристов. Например, даем задание: как можно быстрее найти выход из лабиринта, — рассказывает Генриетта. — Там очень круто. Некоторые в катакомбах под Аксаем даже день рождения отмечают.

Еще одно интересное место, которое можно посетить в свой отпуск или выходной, находится на границе с Воронежской областью , в станице Мигулинской. Путь туда неблизкий — около пяти часов езды на машине. Но подземный монастырь в Верхнедонском районе стоит того, чтобы потратить полдня на дорогу.

Монастырь расположен в 80-метровом обрыве

Комплекс катакомбного монастыря расположен в 80-метровом обрыве над Доном и состоит из двух пещер — Старой и Новой. Названия «Старая» и «Новая» условны. Оба пещерных комплекса вырублены в одно и то же время. Просто вход в Новую пещеру наши современники нашли позднее.

— Стены монастыря сохранили на себе множество «автографов» побывавших здесь людей. Разные Васи и Пети считали своим долгом указать свое имя и год пребывания. Однако одна из подобных надписей содержит интересный факт: в 1940-х годах пещера была завалена, а в 1974-м ее откопали. Эту информацию мы узнали в самой дальней комнате. В ней же обнаружили алтарь. На протяжении всего времени, что мы находились в пещере, душил кашель и драло горло. Мы потом еще два дня не могли откашляться. Малая пещера может напугать любопытных ликами с кричащими ртами и большими пустыми глазницами… Есть версия, что один из тоннелей малой может вывести на противоположный берег Дона, но проверять ее не рискуем, — сообщил Роман.

На стенах в подземном монастыре — древние лики

Экстремальный туризм и меры предосторожности

Роман и Генриетта также организуют экскурсии по «заброшкам» в Ростове. В принципе, ростовчане могут посетить заброшенные объекты и без экскурсоводов. Но необходимо соблюдать простые правила, так как индустриальный туризм — дело опасное.

— Во-первых, надо понимать, куда ты идешь, и одеваться соответственно: обувь должна быть на толстой подошве, так как в таких объектах много мусора. Не стоит ходить одному. В том же центре в «заброшках» живут не только бомжи, но и нелегалы из средней Азии. Пару лет назад мы с ними столкнулись в старом здании на Социалистической. Если вдруг какая-то неожиданная встреча произошла, надо оставаться вежливым и быть готовым при необходимости ретироваться. Еще момент: уделите внимание деревянному настилу — доски могут рухнуть прямо под вами. Лучше передвигаться по балкам. И в такие месте ходить надо трезвым, — говорит Генриетта.

Лаборатория масложирового комбината «Рабочий», что у Зелёного острова

Семейный отдых

Ростовчанам, отдыхающим с детьми, Генриетта советует несколько дней пожить в той же станице Мигулинской.

— Это очень красивое место. Там можно погулять по заброшенному профилакторию, на территории которого растут сосны. Сосны и степь — потрясающее сочетание. В Мигулинской — красивый Дон, и со съемом жилья проблем не возникнет. Есть проверенный способ снять дешево жилье: узнаёшь, какая дача выставлена на продажу, и звонишь хозяину. Скорее всего, он вам это жилье точно сдаст, причем по той цене, которую назовете вы, — говорит Генриетта. — Не стоит забывать и о Таганрогском заливе. Там прекрасные закаты.

На берегу Таганрогского залива можно прекрасно провести время

Цимлянское водохранилище с песчаным пляжем также хорошо подойдет для отдыха с детьми. На берегу можно развернуть палатку иди арендовать домик у местных жителей.

— Замечательное место — карьеры в Красном Сулине. Они глубокие и заполнены водой. Но спуск в воду очень крутой, так что детям не советую там купаться. На берегу нет спасателей и медпункта, но много таксистов. И снять жилье рядом с карьером не получится, поэтому, если едете с ночевкой, берите палатку. в карьерах — очень чистая вода, а утром можно видеть, как мечутся стаи рыб, — говорит Генриетта.

По словам супругов, опытных путешественников, отдых на Дону в разы дешевле того же Краснодарского края

— Если ростовчан интересует какой-то индустриальный тур и они захотят, чтобы мы организовали экскурсию, то это обойдется максимум в 500 рублей с человека, ну и оплата проезда, если передвигаться на общественном транспорте, либо траты на бензин, если машина туриста, — говорит Генриетта.

Если ростовчане решат провести несколько дней на берегу Цимлянского водохранилища или Таганрогского залива, то можно уложиться в 2 тысячи рублей с человека. Отдых в палатке обойдется еще дешевле.