В Пензе подрядчикам напомнили об обязательствах по нанесению разметки 

В минувшую субботу, 5 мая, замглавы администрации Пензы Юрий Ильин вместе с исполняющим обязанности директора Департамента ЖКХ города Денисом Леонтьевым провел совещание с руководителями подрядных организаций. По данным пресс-службы мэрии, участники встречи обсудили вопросы реализации на территории областного центра приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В свою очередь, каждый подрядчик отчитался о ходе работ на объектах, включенных в программу БКД.
Выслушав докладчиков, Юрий Ильин обратил внимание собравшихся на рекомендации ГИБДД, касающиеся организации дорожного движения и ограждения участка производства работ. В частности, речь шла об использовании полимерных блоков, конусов и переносных временных знаков на ремонтируемых участках. Также Юрий Ильин напомнил подрядчикам об обязательствах по нанесению временной разметки.
«Объем работ большой, и на всем протяжении ремонта необходимо обеспечить безопасность участников дорожного движения. В противном случае к вам будут применены штрафные санкции со стороны правоохранительных органов», — резюмировал заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству.