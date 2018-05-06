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Почти 200 таинственным образом погибших лошадей нашли в Аризоне
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Почти 200 таинственным образом погибших лошадей нашли в Аризоне 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Судя по всему животные погибли, увязнув в грязи, пытаясь найти воду.
Более 190 диких лошадей были найдены мертвыми на земле Навахо в американском штате Аризона, сообщает CNN. Как рассказали проживающие тут индейцы, животные, судя по всему, погибли, когда пытались спастись от продолжительной засухи и голода.
«Лошади искали воду, чтобы остаться в живых. Они нашли высохший пруд и легли в грязь, а после чего просто не смогли встать из-за слабости», — сказал вице-президент народа Навахо Джонатан Нез.
Отмечается, что некоторые лошади увязли в грязи по самую шею. Было принято решение не перемещать трупы животных, а засыпать их гидратированной известью, чтобы ускорить разложение.
«Этот трагический инцидент иллюстрирует проблему, с которой сталкивается нация Навахо в вопросе о перенаселении диких лошадей», — сказал президент индейцев Навахо Рассел Бегайе.
Интенсивная засуха поразила юго-запад США в этом году, в марте Навахо объявили чрезвычайную опасность из-за засухи.
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