Почти 200 таинственным образом погибших лошадей нашли в Аризоне

Судя по всему животные погибли, увязнув в грязи, пытаясь найти воду.

Более 190 диких лошадей были найдены мертвыми на земле Навахо в американском штате Аризона, сообщает CNN . Как рассказали проживающие тут индейцы, животные, судя по всему, погибли, когда пытались спастись от продолжительной засухи и голода.

«Лошади искали воду, чтобы остаться в живых. Они нашли высохший пруд и легли в грязь, а после чего просто не смогли встать из-за слабости», — сказал вице-президент народа Навахо Джонатан Нез.

Отмечается, что некоторые лошади увязли в грязи по самую шею. Было принято решение не перемещать трупы животных, а засыпать их гидратированной известью, чтобы ускорить разложение.

«Этот трагический инцидент иллюстрирует проблему, с которой сталкивается нация Навахо в вопросе о перенаселении диких лошадей», — сказал президент индейцев Навахо Рассел Бегайе.