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Артиллеристы ЮВО провели генеральную репетицию праздничного салюта в честь Дня Победы во Владикавказе
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Артиллеристы ЮВО провели генеральную репетицию праздничного салюта в честь Дня Победы во Владикавказе 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Жители города смогут увидеть девять видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега» различных модификаций), представленных в семи цветах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).
Сводные расчеты салютных дивизионов Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные во Владикавказе, провели генеральную репетицию салютных подразделений по подготовке к праздничному салюту в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В ходе репетиции артиллеристы отработали порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок.
Артиллерийские батареи произведут залпы 9 мая в 22:00. Салют будет произведён из двенадцати 76-мм орудий ЗИС-3 и двух салютных установок на базе КАМАЗА.
Салюты будут проведены залпами с темпом в 15 секунд, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров.
Жители Владикавказа смогут увидеть девять видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега» различных модификаций), представленных в семи цветах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).
Всего в составе салютных подразделенийзадействовано около 70 военнослужащих.
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