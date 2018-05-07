Артиллеристы ЮВО провели генеральную репетицию праздничного салюта в честь Дня Победы во Владикавказе

Жители города смогут увидеть девять видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега» различных модификаций), представленных в семи цветах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).

Сводные расчеты салютных дивизионов Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные во Владикавказе , провели генеральную репетицию салютных подразделений по подготовке к праздничному салюту в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В ходе репетиции артиллеристы отработали порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок.

Артиллерийские батареи произведут залпы 9 мая в 22:00. Салют будет произведён из двенадцати 76-мм орудий ЗИС-3 и двух салютных установок на базе КАМАЗА.

Салюты будут проведены залпами с темпом в 15 секунд, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров.

Жители Владикавказа смогут увидеть девять видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега» различных модификаций), представленных в семи цветах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).

Всего в составе салютных подразделенийзадействовано около 70 военнослужащих.