Круизное судно в Карибском море чуть не постигла судьба «Титаника»: кадры изнутри

Судно чуть не затопило водой из-за прорыва в системе пожаротушения.

Пассажиры круизного судна почувствовали себя на «Титанике», когда вода буквально затопила полсотни кают, сообщает The Telegraph

Из-за проблем в системе пожаротушения лопнула труба и вода мощным потоком хлынула в коридор. По словам одного из пассажиров, их эвакуировали в спа-зону корабля, где им пришлось спать на ковриках для йоги.

На фотоснимках, сделанных на судне, видно, как персонал пытается справится с потом, вычерпывая воду ведрами.

«Мы надеемся на понимание наших гостей и искренне извиняемся. Мы также благодарим членов экипажа за их быстрые действия и тяжелую работу», — отметили в пресс-службе организатора тура.

Всем пассажирам пообещали полностью возместить потраченные деньги, а также оплатить 50% стоимости от следующего тура.