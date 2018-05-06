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Круизное судно в Карибском море чуть не постигла судьба «Титаника»: кадры изнутри
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Круизное судно в Карибском море чуть не постигла судьба «Титаника»: кадры изнутри 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Судно чуть не затопило водой из-за прорыва в системе пожаротушения.
Пассажиры круизного судна почувствовали себя на «Титанике», когда вода буквально затопила полсотни кают, сообщает The Telegraph.
Из-за проблем в системе пожаротушения лопнула труба и вода мощным потоком хлынула в коридор. По словам одного из пассажиров, их эвакуировали в спа-зону корабля, где им пришлось спать на ковриках для йоги.
На фотоснимках, сделанных на судне, видно, как персонал пытается справится с потом, вычерпывая воду ведрами.
«Мы надеемся на понимание наших гостей и искренне извиняемся. Мы также благодарим членов экипажа за их быстрые действия и тяжелую работу», — отметили в пресс-службе организатора тура.
Всем пассажирам пообещали полностью возместить потраченные деньги, а также оплатить 50% стоимости от следующего тура.
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