Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки Ласса в Либерии и Нигерии

«С 16 марта 2018 г. на территории Либерии зарегистрировано 25 новых случаев, подозрительных на лихорадку Ласса, включая пять со смертельным исходом, два из которых подтверждены Национальной реферативной лабораторией министерства здравоохранения Либерии. С января 2018 г. в стране зарегистрировано 67 человек с подозрением на лихорадку Ласса, включая 19 случаев со смертельным исходом. Из общего числа подозрительных на Ласса случаев, девять случаев подтверждены лабораторно. Из них восемь (89%) — закончились летальным исходом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что органы здравоохранения активно сотрудничают с соответствующими службами других стран региона в сфере эпидемиологического надзора и обмена информацией о вспышке Ласса.

«Одной из таких стан является Нигерия, где с января по апрель 2018 г. Центр по контролю за заболеваниями страны зарегистрировал в 21 штате 1 тыс. 849 случаев, подозрительных на лихорадку Ласса. Из них 413 случаев подтверждены лабораторно, из которых 105 со смертельным исходом (25,4%), а 1 тыс. 422 — дали отрицательный результат. Остальные находятся в процессе исследования», — добавили в ведомстве.

Министерство здравоохранения Либерии при поддержке специалистов Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) держит ситуацию под контролем. При содействии специалистов ВОЗ работу по борьбе со вспышкой координирует Национальный межведомственный центр по чрезвычайному реагированию на лихорадку Ласса.

«Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — заключили в ведомстве.