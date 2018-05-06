АСИ подготовит 100 проектов, связанных с благоустройством городов 

Главным приоритетом регионального развития РФ до 2022 года станет формирование комфортной городской среды. Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовит 1000 проектных команд и 100 проектов, связанных с благоустройством городов. Об этом рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в Кремле. В качестве примера Чупшева назвала город Заречный Пензенской области, где АСИ совместно с корпорацией «Росатом» реализовало подобный проект (клуб стратегического развития — прим.). «Это, по сути, некий стандарт, который может быть тиражирован в масштабах всех муниципалитетов, и подготовка команд, которые будут с этим работать», — отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив. Она также сообщила, что АСИ создаст общую «витрину» технологий для регионов и крупных промышленных предприятий. «Социальный блок, безусловно, это тоже одно из ключевых направлений для Агентства стратегических инициатив, и в Послании Вы особо выделили повышение качества жизни людей, повышение уровня жизни и активного долголетия для наших пожилых граждан. Мы готовы будем тоже Вам представить новый проект системы долговременного ухода, активное долголетие, который сегодня готовим вместе со Сбербанком, Внешэкономбанком и с благотворительными фондами». — рассказала Чупшева. Также в беседе прозвучало, что запущен проект «Кадры будущего для регионов». В этом году — шесть пилотных регионов. Планируется, что со следующего года все 85 тоже будут готовы принять участие.