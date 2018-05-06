Люди беззащитны перед «микрофинансистами» и дефицитом льготных лекарств

Почему люди пишут о своих проблемах в СМИ, а не в органы, призванные этими проблемами заниматься? Что делать, если стал заложником микрофинансовой организации? Если в стационаре заставляют платить за лекарства, которые должны быть бесплатными? Если новенький слуховой аппарат сломался, но его не ремонтируют по гарантии?

Как выбраться из кабалы?

Ульяновец Анатолий Данилов занял у микрофинансовой организации 2 тыс. рублей, отдал уже больше 30 и должен ещё почти 22 тыс. рублей. И «счётчик» продолжает крутиться. Как растёт этот долг, заёмщик не понимает. Микрофинансовая организация постоянно заключает с ним допсоглашения к основному договору займа и рисует новые суммы.

— На дополнительных соглашениях крупно, в рамочке, написан процент займа. На каждом документе — разный, но в пределах 700-800%, — говорит адвокат Григорий Калёнов. — Сразу возникает вопрос: а человек это видел, когда подписывал? Как выясняется, даже внимания не обратил, потому что окончил всего четыре класса и понятия не имел о сложных процентах. Я считаю, что в конкретном случае есть высокий шанс признать договор займа недействительным, потому что этот клиент микрофинансовой организации в принципе не мог понять условий займа.

Между тем, в аналогичные ситуации попадает сколько угодно людей с хорошим образованием. Разобраться в системе платежей трудно, если нет чёткого графика погашения долга и понимания, сколько придётся переплатить за просрочку.

— Нельзя сказать, что сами по себе микрофинансовые организации — зло, — говорит Григорий Каленов. — Но необходимо серьёзное вмешательство в их работу со стороны контрольно-надзорных органов, чего сейчас нет.

Письма от имени Данилова с просьбой о помощи отправлены в прокуратуру Центробанк . Ждём реакции.

С гарантией… заплатите

Житель села Полянки Сурского района Юрий Николаевич Миронов пишет в « АиФ »: «В декабре 2016 года я приобрёл слуховой аппарат в областной поликлинике за 8250 рублей. С гарантией — всё как положено. Аппарат проработал около двух месяцев и отказал. Я снова обратился в „слуховой“ кабинет, но мне сказали, что отремонтируют только за мой счёт — 2300 рублей, так как некоторые детали не подпадают под гарантию. Через два месяца после ремонта аппарат снова сломался. На этот раз с меня потребовали уже 2800 рублей и предупредили, что потраченных денег не вернут».

— Чтобы выяснить, гарантийный случай ремонта или нет, нужно проводить экспертизу, — говорит адвокат Калёнов. — Значит, скорее всего, придётся подавать иск в суд. Немолодому человеку из села, у которого ещё и проблемы со здоровьем, — это очень сложно. Почти невозможно. Раньше при районных администрациях работали специалисты по защите прав потребителей. Но их давно упразднили.

Объясняем Юрию Николаевичу, как написать письмо в Роспотребнадзор . А заодно — и в Общественную палату , чтобы взяла тему на контроль. Будем следить, чем всё это закончится.

Дайте разъяснения

С конца прошлого года пациентам стационаров приходится покупать лекарства на свои деньги. Об этом долго молчали, а потом разразилась гроза: уволили за «срыв госзакупок» главного врача областной больницы, потом областной Минздрав «для экономии» потребовал сокращения немедицинского персонала в медучреждениях.

Была прокурорская проверка, которая подтвердила несоответствие нашей Территориальной программы госгарантий федеральному законодательству, но вопрос до сих пор не решён. Главное: нет чёткой, в доступных для пациентов местах, информации о том, что деньги, которые с них потребовали за лекарства незаконно, можно вернуть.

«АиФ» уже однажды разъяснял (№13 за 28.03 «Лечить должны бесплатно»), что для этого достаточно сохранять все чеки и написать заявление на имя главного врача, а ещё лучше — в страховую компанию, которая призвана заниматься как раз тем самым — защитой прав пациентов.