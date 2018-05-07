Ещё
В Башкирии изменился порядок учета нуждающихся в жилье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии изменился порядок учета нуждающихся в жилье 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Малоимущим жителям республики упростили процедуру подачи документов на улучшение жилищных условий. Теперь эта категория граждан может встать на учет в электронном виде, через портал «Госуслуги».
— Для этого надо зарегистрироваться на сайте, затем перейти в раздел «Социальное обеспечение». Далее нужно найти услугу «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», нажать «получить услугу», выбрать подразделение и заполнить заявление, — рассказали в уфимской мэрии. — К нему следует прикрепить отсканированные копии документов и перейти во вкладку «отправить».
Ответ заявителям отправят в личный кабинет портала «Госуслуг».
ufa1.ru: последние новости
В Уфе без вести пропала 16-летняя Алия Валиахметова В Уфе на площади имени Салавата Юлаева открыли фонтан В Уфе установили двухметровый арт-объект
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей467
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой889
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы12
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика20
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой17
Видео
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение