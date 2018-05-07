В Башкирии изменился порядок учета нуждающихся в жилье

Малоимущим жителям республики упростили процедуру подачи документов на улучшение жилищных условий. Теперь эта категория граждан может встать на учет в электронном виде, через портал «Госуслуги».

— Для этого надо зарегистрироваться на сайте, затем перейти в раздел «Социальное обеспечение». Далее нужно найти услугу «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», нажать «получить услугу», выбрать подразделение и заполнить заявление, — рассказали в уфимской мэрии. — К нему следует прикрепить отсканированные копии документов и перейти во вкладку «отправить».

Ответ заявителям отправят в личный кабинет портала «Госуслуг».