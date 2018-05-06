Самые крупные переселения народов в истории: как они изменили картину мира

Народы сменили множество мест обитания, а некоторые из них преодолевали расстояния в тысячи километров. Переселения народов кардинально меняли картину мира.

Заселение планеты (120 000 — 20 000 лет назад)

Большинство генетиков и археологов уверяют в том, что человек очень похожий на нас с вами, заселил огромные пространства Евразии, Австралии и Америки, двигаясь из Восточной Африки. Это происходило постепенно, в несколько волн.

Первая волна миграции произошла около 120 тысяч лет назад, когда первые переселенцы появились на Ближнем Востоке. Последняя волна расселения достигла Американского континента 20 000 — 15 000 лет назад.

Рас в это время еще не было: первые люди были похожи на австралийцев, которые долгое время жили рассеяно и изолированно от остального мира, почему сохранили первоначальный облик. Причины «исхода» для науки до сих пор остаются загадкой. Одна часть ученых ссылается на климатические изменения и нехватку питания, другая — на первые социальные противоречия и практику каннибализма, которая разделила людей на «хищников» и «съедомых». Однако эти версии не обязательно исключают друг друга.

Экспансия земледельцев и культа Богини-Матери (около 6000 лет до н.э.)

Родиной земледелия, многих культурных растений и домашних животных, переместившихся вместе с людьми в Европу, был Ближневосточный регион: Анатолия, Левант и Междуречье. Отсюда первые земледельцы заселили Балканы, а затем Южную и Центральную Европу принеся с собой культ плодородия и Богини-Матери. Находки археологов изобилуют «материнскими статуэтками», а сам культ дожил до античности в форме Элевсинских мистерий.

Помимо Европы земледельческий центр находился также в Китае в среднем течении Хуанхэ, откуда земледельцы распространились по всему Дальнему Востоку.

Исход и «Темные века» (1200-1150 года до н.э.)

Времена библейского Исхода ученые соотносят с масштабными катаклизмами и движениями народов в период «катастрофы бронзового века» — природных и социальных потрясений XII-XIII веков до н.э. В результате совершенствования технологий, народы с легкостью могли победить своих прежде неодолимых врагов.

В этот период «народы моря» атакуют побережье Египта и Хеттского царства и переселяются в Италию , евреи обосновываются в Палестине и создают мощное Израильское царство. Происходят постепенные миграции ариев в Индию и Переднюю Азию — именно в этот период была составлена Ригведа, старейший сборник индийских религиозных гимнов. Терпят упадок и исчезают с карты могущественные государства древних народов — Хеттское царство, Урарту, Микены (Греческие темные века) и Хараппская цивилизация.

«Осевое время» (VIII-II века до н.э.)

Этот термин предложил немецкий философ Карл Ясперс. Он хотел описать резкие сдвиги, которые произошли в образе жизни людей и в развитии крупнейших цивилизаций того времени. В это время контакты между народами резко возрастают, что приводит к прорыву в античной культуре и возникновению философии.

Греки-колонисты к этому времени постепенно заполняют все Средиземноморье и даже причерноморские степи. Скифы атакуют Персидскую империю, саки и юэчжи — проникают в Индию и Китай. Римляне начинают экспансию на Апеннинском полуострове, а кельтские племена (галаты) достигают Анатолии.

Японию из Северной Азии переселяются первые японоязычные племена. Зарождается и распространяется древнейшая мировая религия — буддизм, что вызывает поток проповедников и пилигримов в эллинистических государствах Ближнего Востока.

Великое переселение народов (IV-VI века н.э.)

Климатический пессимум, крушение Римской империи на западе и Державы Хунну на востоке вызвали самое активное движение народов за всю историю. Отдельные народы (гунны, авары) преодолевали расстояние больше 6000 километров.

Ромеям впервые пришлось «потесниться». На территорию слабеющей империи переселились многочисленные германские (франки, лангобарды, саксы, вандалы, готы) и сарматские (аланы) племена. Славяне, испокон веков жившие по лесам и болотам внутренней полосы, достигают побережья Средиземноморья и Балтики, заселяют остров Пелопоннес, а отдельные племена прорываются даже в Малую Азию. Полчища тюрков достигают Центральной Европы и поселяются там (преимущественно в Паннонии). Арабы начинают завоевательные походы, в ходе которых им покоряется весь Ближний Восток до Инда, Северная Африка и Испания

Кризис Средневековья

На этот период приходятся грандиозные походы западных и восточных завоевателей, в ходе которых пришли в упадок богатейшие государства Средневековья (Русь, Византия, Государство Хорезмшахов, Империя Сун). Крестоносцы захватывают Константинополь и Святую Землю. Монголы переселяются вглубь китайских территорий и по всей Азии, турки достигают Европы и окончательно покоряют Византию, немцы занимают Центральную Европу, а русское население сосредотачивается в северо-восточных и юго-западных княжествах, оторванных друг от друга Золотой Ордой. Таиланд Лаос окончательно заселяются тайскими народами, бежавшими на юг от монголов.

Великие географические открытия и новая эпоха (XVII-XVIII века)

Прорыв в европейской науке и великие географические открытия подтолкнули множество европейцев заселить нетронутые Средиземноморской цивилизацией земли Нового Света — Южную и Северную Америки. Большое количество аборигенных народов (американских индейцев) были согнаны со своей земли: частично истреблены, частично переселены в резервации.

В Северную Америку хлынул поток голландских, французских, ирландских, английских, испанских (а позднее и русских) колонистов-переселенцев. С Западного побережья Африки в обе Америки вывозилось огромное количество чернокожих рабов. В Южной Африке и Южной Америке появилось множество португальских колонистов. Сибирь начинают заселять русские землепроходцы, казаки и крестьяне.

Катаклизмы начала XX века

Начало XX века ознаменовалось многими потрясениями для народов по всему миру. Началось переселение евреев с территории Российской империи (преимущественно в США ). После трех революций европейские страны и Новый Свет испытали нашествие русской иммиграции. После массовых зачисток христианского населения младотурками в Османской империи эмигрировало по разным оценкам от 500 000 до 1 500 000 миллиона армян, около миллиона ассирийцев и понтийских греков.

Вторая мировая война и её последствия

В период второй мировой войны массовым переселениям и депортации подверглись многие народы СССР. В Сибирь, Казахстан и на Урал были переселены поволжские немцы, в Киргизию были вывезены карачаевцы, чеченцы и ингуши были сосланы в Казахскую ССР. Калмыки подверглись выселению в центральные сибирские области, 172 тысячи корейцев из приграничных районов Дальнего Востока были депортированы в Среднюю Азию, а крымские татары были переселены в Узбекистан и соседние территории Казахстана и Таджикистана