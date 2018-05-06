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Выращивание риса на краю пустыни в Синьцзяне
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Выращивание риса на краю пустыни в Синьцзяне 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Шаньшань, 6 мая /Синьхуа/ — Земледельцы из уезда Шаньшань Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ в субботу приступили к посадке риса с помощью посевных машин на суходольных полях на краю пустыни Кумтаг. По словам селекционеров, культивированный ими суходольный рис обладает высокой приспособляемостью к местным почвенным условиям и климату и обещает дать большой урожай высококачественного и экологически чистого зерна.
Шаньшань, 6 мая /Синьхуа/ — Земледельцы из уезда Шаньшань Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ в субботу приступили к посадке риса с помощью посевных машин на суходольных полях на краю пустыни Кумтаг. По словам селекционеров, культивированный ими суходольный рис обладает высокой приспособляемостью к местным почвенным условиям и климату и обещает дать большой урожай высококачественного и экологически чистого зерна.
Шаньшань, 6 мая /Синьхуа/ — Земледельцы из уезда Шаньшань Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ в субботу приступили к посадке риса с помощью посевных машин на суходольных полях на краю пустыни Кумтаг. По словам селекционеров, культивированный ими суходольный рис обладает высокой приспособляемостью к местным почвенным условиям и климату и обещает дать большой урожай высококачественного и экологически чистого зерна.
Шаньшань, 6 мая /Синьхуа/ — Земледельцы из уезда Шаньшань Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ в субботу приступили к посадке риса с помощью посевных машин на суходольных полях на краю пустыни Кумтаг. По словам селекционеров, культивированный ими суходольный рис обладает высокой приспособляемостью к местным почвенным условиям и климату и обещает дать большой урожай высококачественного и экологически чистого зерна.
Шаньшань, 6 мая /Синьхуа/ — Земледельцы из уезда Шаньшань Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ в субботу приступили к посадке риса с помощью посевных машин на суходольных полях на краю пустыни Кумтаг. По словам селекционеров, культивированный ими суходольный рис обладает высокой приспособляемостью к местным почвенным условиям и климату и обещает дать большой урожай высококачественного и экологически чистого зерна.
Шаньшань, 6 мая /Синьхуа/ — Земледельцы из уезда Шаньшань Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ в субботу приступили к посадке риса с помощью посевных машин на суходольных полях на краю пустыни Кумтаг. По словам селекционеров, культивированный ими суходольный рис обладает высокой приспособляемостью к местным почвенным условиям и климату и обещает дать большой урожай высококачественного и экологически чистого зерна.
Шаньшань, 6 мая /Синьхуа/ — Земледельцы из уезда Шаньшань Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ в субботу приступили к посадке риса с помощью посевных машин на суходольных полях на краю пустыни Кумтаг. По словам селекционеров, культивированный ими суходольный рис обладает высокой приспособляемостью к местным почвенным условиям и климату и обещает дать большой урожай высококачественного и экологически чистого зерна.
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