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Бразилец полжизни прожил в песочном замке
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Бразилец полжизни прожил в песочном замке 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Гражданин Бразилии Марцио Матолиас 22 года проживает в собственноручно построенном замке из песка, сообщает РЕН ТВ.
По словам самого «замковладельца», ему нравится не платить за коммунальные услуги и спать на пляже. «Я не плачу за коммунальные услуги и аренду, мне хорошо… мне нравиться спать у моря», — приводит его слова телеканал.
В песочном доме бразилец собрал собственную небольшую библиотеку. Чтение — одно из хобби 44-летнего Матолиаса, наряду с гольфом и рыбалкой.
Местные жители называют его «королём пляжа».
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