Бразилец полжизни прожил в песочном замке

Гражданин Бразилии Марцио Матолиас 22 года проживает в собственноручно построенном замке из песка, сообщает РЕН ТВ

По словам самого «замковладельца», ему нравится не платить за коммунальные услуги и спать на пляже. «Я не плачу за коммунальные услуги и аренду, мне хорошо… мне нравиться спать у моря», — приводит его слова телеканал.

В песочном доме бразилец собрал собственную небольшую библиотеку. Чтение — одно из хобби 44-летнего Матолиаса, наряду с гольфом и рыбалкой.

Местные жители называют его «королём пляжа».