11 полезных лайфхаков по секрету от стюардесс

Стюардессы часто проводят в воздухе более 80 часов в месяц, и путешествия для них — неотъемлемая часть жизни. У кого, как не у них, можно узнать о полезных советах и лайфхаках? Издание Business Insider попросило стюардесс поделиться своими секретами, и получилось 11 лайфхаков, которые помогут вам сделать путешествия гораздо приятнее.

Источник: Business Insider

1. Как заставить бортпроводников обслуживать вас более внимательно

Большинство пассажиров старается выбирать места в передней части салона самолета, чтобы поскорее выйти после посадки и увеличить шансы того, что им достанется любимый вариант обеда. Но стюардессы знают, что, если вы сидите в хвосте, вас будут более внимательно обслуживать. Причина проста: бортпроводники не любят отвечать на вызовы в передней части самолета, так как, ответив на один, они наверняка соберут по пути аналогичные запросы от остальных пассажиров. Это может стать проблемой, поскольку в самолетах часто не хватает дополнительной водки, подушек, берушей и зубных щеток, а на коротких рейсах может не хватить времени на дополнительное обслуживание поверх установленного расписанием. Тем не менее пассажирам, сидящим в конце салона, проще принести дополнительную бутылку вина или того, о чем они попросят.

2. Как легко и быстро погладить одежду

Бортпроводница с тридцатилетним стажем советует: «Используйте утюжок для выпрямления волос, чтобы привести в порядок одежду, когда торопитесь и у вас нет времени на то, чтобы стоять у гладильной доски».

3. Как всегда спать в чистой постели

Стюардесса с опытом длиною в 19 лет говорит: «Никогда не ложитесь в отелях на постельное белье, на котором нет складок, указывающих на то, что оно было свернуто. Это значит, на нем уже кто-то спал».

4. Как затемнить комнату в отеле

Стюардесса с 15-летним опытом делится советом: «Используйте прищепки на вешалке для брюк, чтобы скрепить шторы в отеле; так через них не будет просачиваться свет».

5. Как не повредить слух

Одна из стюардесс рассказывает: «Старайтесь не летать, когда сильно простужены. Так можно повредить барабанные перепонки и потерять слух. Со мной так было однажды: я не могла нормально слышать неделю, и это было адски больно».

6. Как избежать соседства с маленьким ребенком

Невозможно избежать крика расстроенного ребенка (и в этом винить некого), но можно уменьшить неприятные ощущения, не садясь в салоне на место рядом с перегородками. Эти перегородки — единственные места в самолете, возле которых родители могут безопасно закрепить детскую люльку, и, как следствие, там будет находиться большинство детей младше одного года.

7. Как бороться с джетлагом

Рассказывает одна из бортпроводниц: «Мне помогает уснуть ритуал отхода ко сну. За час до сна отложите все электронные устройства, выпейте чаю и немного почитайте. Обычно это срабатывает, но, если я не могу уснуть более часа, я просто встаю, что-то делаю, после чего пробую уснуть снова».

8. Как брать с собой меньше вещей

Бортпроводник с годовалым стажем говорит: «Перед поездкой позвоните в отель и узнайте, есть ли у них стиральная и сушильная машины. Если есть, возьмите с собой пару пакетиков стирального порошка и антистатических салфеток для сушки в герметично застегивающемся пакете. Так вам удастся избавиться от вещей на два-четыре дня в зависимости от продолжительности вашей поездки».

9. Как проходить паспортный контроль в мгновение ока Стюардесса анонимно советует путешественникам, которые часто бывают в США : «Заплатите за программу Global Entry, она того стоит». Эту программу придумала Таможенно-пограничная служба США, чтобы ускорить процедуру въезда в страну иностранным пассажирам, прошедшим предварительную проверку. Участникам программы, прибывшим в США, достаточно подойти к автоматизированному киоску и не надо стоять в очереди на паспортный контроль и заполнять таможенную декларацию.

10. Как экономить место в чемодане

Стюардесса, которая работает год, рассказывает: «Мой любимый лайфхак для путешествий — это техника сворачивания одежды в свитки. Я часто уезжаю из дома на несколько дней, иногда на три недели, и экономлю место в чемодане, скручивая одежду, а не складывая ее».

11. Как не пропускать бесплатные завтраки

«Если вы знаете, что не сможете прийти на предоплаченный прием пищи в отеле, потому что уезжаете до того, как он начнется, или не успеваете до его окончания, уточните у администратора, могут ли в отеле собрать для вас перекус или ланч с собой до или после назначенного времени. Обычно это фрукт, бутылка воды и кусочек сыра, но это несколько раз спасало мой урчащий от голода живот», — рассказывает одна из стюардесс.