Китайское судно «Юаньван-6» приступило к выполнению миссии по слежению за спутником-ретранслятором «Цюэцяо» для лунного зонда «Чанъэ-4»

Нанкин , 6 мая / Синьхуа / — Судно мониторинга космических полетов «Юаньван-6» в субботу вышло из порта провинции Цзянсу на востоке Китая и отправилось в заданный район Тихого океана, чтобы следить за полетом «Цюэцяо» — спутника-ретранслятора для лунного зонда «Чанъэ-4».

Лунный зонд «Чанъэ-4» будет запущен в конце нынешнего года, он должен будет совершить первую в истории человечества посадку на обратной стороне Луны. Спутник-ретранслятор «Цюэцяо» будет отвечать за передачу сигнала между Землей и обратной стороной Луны.

Слежение и контроль над «Цюэцяо» с моря будет осуществляться судами «Юаньван-6» и «Юаньван-7». Судно «Юаньван-7» только что завершило миссию по слежению за спутником связи APSTAR-6C и уже отправилось в заданную акваторию для выполнения нового задания. -0-