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В США книгу основателей «Анонимных алкоголиков» продали за $2,4 млн
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В США книгу основателей «Анонимных алкоголиков» продали за $2,4 млн 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Brendan McDermid/Reuters
В США продали на аукционе за $2,4 млн редкий экземпляр книги движения «Анонимных алкоголиков». Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, «Большая книга» содержит описание программы 12 шагов по излечению от алкогольной зависимости с комментариями основателей движения.
Как отмечается, издание приобрел миллиардер Джим Ирсэй, который около 25 лет ходит на собрания «Анонимных алкоголиков».
В свою очередь Ирсэй заявил, что очень рад данной покупке и собирается устраивать специальные показы книги по всему миру.
Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе продали с молотка статую голого Трампа.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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