В США книгу основателей «Анонимных алкоголиков» продали за $2,4 млн

США продали на аукционе за $2,4 млн редкий экземпляр книги движения «Анонимных алкоголиков». Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, «Большая книга» содержит описание программы 12 шагов по излечению от алкогольной зависимости с комментариями основателей движения.

Как отмечается, издание приобрел миллиардер Джим Ирсэй, который около 25 лет ходит на собрания «Анонимных алкоголиков».

В свою очередь Ирсэй заявил, что очень рад данной покупке и собирается устраивать специальные показы книги по всему миру.